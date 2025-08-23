US Open: Carlos Alcaraz und Sebastian Ofner dürfen am Montag in der Night Session ran

Ehre, wem Ehre gebührt: Carlos Alcaraz wird seine Auftaktpartie bei den US Open 2025 auf der größtmöglichen Bühne bestreiten. Und auch Sebastian Ofner darf sich auf eine Night Session in einem großen Stadion freuen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.08.2025, 14:41 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Reilly Opelka

An Planungssicherheit mangelt es den Fans zu Beginn der diesjährigen US Open definitiv nicht. Schon am Freitag (Ortszeit) gaben die Veranstalter, die 2025 erstmals auf einen Start am Sonntag setzen, den Spielplan für den ersten Montag bekannt. Zumindest, was die beiden größten Courts der Anlage betrifft.

Im Arthur Ashe Stadium wird das Geschehen um 11:30 Uhr Ortszeit (17:30 Uhr MEZ) von Australian-Open-Siegerin Madison Keys und Renata Zarazua eröffnet, danach steigen Frances Tiafoe und Yoshihito Nishioka in den Ring. Die erste Partie in der Night Session bestreiten ab 19 Uhr (1 Uhr MEZ) die 45-jährige Venus Williams und Karolina Muchova, ehe Carlos Alcaraz und Reilly Opelka das Programm im größten Tennis-Stadion der Welt beschließen.

Im Louis Armstrong Stadium fällt der Startschuss bereits um 11 Uhr mit der Partie zwischen der zweifachen Einzel-Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova und Wunderkind Victoria Mboko, die zuletzt ihr Heimturnier in Montreal gewann. Anschließend trifft Jack Draper auf den argentinischen Qualifikanten Federico Agustin Gomez.

Sinner und Zverev starten wohl erst am Dienstag

Zu Beginn der Night Session, die im zweitgrößten Stadion der Anlage ebenfalls um 19 Uhr beginnt, wird es aus österreichischer Sicht spannend. Sebastian Ofner fordert den ehemaligen US-Open-Finalisten Casper Ruud heraus - und rechnet sich dabei durchaus Chancen aus. Danach bekommt es Mirra Andreeva mit Alycia Parks zu tun.

Damit dürfte auch feststehen, dass Titelverteidiger Jannik Sinner und Alexander Zverev erst am Dienstag ins Turniegeschehen eingreifen. Der Branchenprimus bekommt es zum Auftakt mit Vit Kopriva aus Tschechien zu tun, Deutschlands Aushängeschild trifft auf den Chilenen Alejandro Tabilo.

Hier der Spielplan für den Montag