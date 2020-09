US Open: Dominic Thiem vs Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der 3. Runde der US Open 2020 auf Marin Cilic - das Match läuft ab 2.30 Uhr im TV bei ServusTV (Österreich) und Eurosport, im Livestream auf servustv.com (Österreich) und im Eurosport Player. Wir haben außerdem den Liveticker für euch!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 15:05 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Seinen 27. Geburtstag hat Dominic Thiem so verbracht, wie es sich wohl jeder wünschen würde - mit einem Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Sumit Nagal war nach einem etwas durchwachsenen ersten Satz dann doch kein Problem, nur acht Spiele gab Thiem ab, er blieb also ohne Satzverlust bei den diesjährigen US Open.

Runde 3? Hat es nun in sich. Denn hier trifft Thiem auf Marin Cilic, seines Zeichens Sieger in Flushing Meadows in 2014. Allerdings ist Cilic aktuell nur noch auf Rang 38 der Welt notiert, nach einem schwachen Jahr 2019.

Im direkten Vergleich? Führt Thiem mit 2:0 gegen den Kroaten. 2016 in Brisbane siegte er in drei Sätzen, im vergangenen Jahr in Montreal in zwei Durchgängen.

Wo kommt Thiem gegen Cilic?

Das Spiel zwischen Dominic Thiem und Marin Cilic ist als zweites Match der Night Session angesetzt, nach dem Duell zwischen Madison Keys und Alize Cornet (ab 1 Uhr MESZ). ServusTV (Österreich) und Eurosport übertragen im TV, im Livestream seid ihr auf servustv.com (Österreich) und im Eurosport Player dabei. Und wir haben den Liveticker für euch!