US Open: Kann Alexander Zverev die Nummer 1 werden?

Alexander Zverev könnte am Sonntagabend seinen zweiten Grand-Slam-Titel in 2026 einheimsen, dazu kommen ein Halbfinale und ein weiteres Finale bei einem Major in dieser Saison. Eigentlich sollte das für die Nummer 1 reichen - oder?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.09.2026, 16:08 Uhr

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© Getty Images

Ja - eigentlich. Denn Zverev hätte dann alleine 6.100 Punkte bei den Majors gutgemacht: 2.000 pro Sieg, 1.300 für ein Finale (Wimbledon) und 800 für ein Halbfinale (Australian Open). Zahlen, die durchaus einer Nummer 1 würdig wären. Insgesamt hätte Zverev dann ab Montag 9.690 Punkte auf seinem Konto (bei einer Niederlage immerhin auch 8.990).

Und Jannik Sinner, der verletzte Weltranglisten-Erste? Steht trotz seiner Einbußen in New York (im Vorjahr hatte er das Finale erreicht) bei 11.500 Punkten. Und damit noch einigermaßen stabil vor Zverev, unabhängig vom Finalausgang in New York.

Wo hat Sinner so gepunktet?

Denn obwohl Sinner “nur” einen Grand-Slam-Titel in 2026 geholt hat (in Wimbledon) und in Australien im Halbfinale sowie bei den French Open in der zweiten Runde der Hitze Tribut zollen musste (und damit “nur” 4.150 Punkte bei den Majors holte), hat er anderweitig schwer gepunktet: bei den Masters-Turnieren.

Gleich sechs der 1000er-Turniere hat der Italiener in den vergangenen zwölf Monaten gewonnen - und damit 6.000 Punkte gesammelt. Dazu kommen zwei Turniersiege bei 500er-Events. Und: der Sieg bei den ATP Finals in 2025, der mit 1.500 Punkten belohnt wurde. Sinne konnte sich damit seine nicht ganz so überragende Ausbeute bei den Majors leisten.

Zverev hingegen hat bei den Masters-Turnieren nur 2.510 Punkte vorzuweisen, dazu nur 200 bei den ATP Finals.

Allerdings könnte der Herbst spannend werden: Bis auf ein Finale in Wien und ein Halbfinale in Paris hat Zverev hier wenig zu verteidigen. Bei Sinner sind es immerhin Turniersiege eben dort, und einer in Peking. Genau da plant der Italiener übrigens seine Rückkehr.