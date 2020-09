US Open: Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff sicher eine Runde weiter

Novak Djokovic ist problemlos in die zweite Runde der US Open eingezogen, ebenso wie Jan-Lennard Struff - nach kurzen Problemen in Satz drei.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 01.09.2020, 06:28 Uhr

Der 33 Jahre alte Serbe besiegte Damir Dzumhur aus Bosnien und Herzegowina im ersten Spiel der Night Session mit 6:1, 6:4, 6:1. Djokovic ist damit in diesem Jahr nach 24 Matches noch ungeschlagen. Der Weltranglistenerste ist der große Favorit bei den US Open, er jagt seinen 18. Grand-Slam-Titel.

Gegen Dzumhur hatte Djokovic zunächst gar keine Probleme, der zweite Satz war dann aber harte Arbeit. Letztlich spielte der Topstar seine Überlegenheit aus und brachte das Match nach 1:58 Stunden zu Ende. "Manchmal habe ich den Fokus verloren, das hat mich geärgert", sagte Djokovic nach der Partie. Auch weiter ist der hoch gehandelte Grieche Stefanos Tsitsipas, er entledigte sich der Aufgabe gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:2, 6:1, 6:1.

Auch Struff in drei Sätzen durch

Auch Jan-Lennard Struff (Warstein) hat seine Auftakthürde bei den US Open ohne Satzverlust gemeistert. Der 30 Jahre alte Davis-Cup-Spieler setzte sich gegen den Spanier Pedro Martinez mit 6:0, 7:5, 6:4 durch. In der zweiten Runde bekommt es Struff mit Joao Sousa (Portugal) oder Michael Mmoh (USA) zu tun.

Struff, Weltranglisten-29., startete hochkonzentriert ins Match, musste aber ab dem zweiten Satz kämpfen. Nach 1:4-Rückstand gewann er auch den dritten Satz noch gegen den wacker kämpfenden Martinez. In Runde 3 könnte Struff auf Djokovic treffen.

Tsitsipas weiter, Isner raus

Vorjahres-Achtelfinalist Dominik Koepfer (Furtwangen) ist dagegen schon in der ersten Runde gescheitert. Der 26-Jährige musste sich dem an Position 19 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz 7:6 (9:7), 3:6, 2:6, 4:6 geschlagen geben. Im vergangenen Jahr hatte Koepfer als Qualifikant überraschend erst im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Daniil Medvedev (Russland) verloren.

Peter Gojowczyk (31) muss indes weiter auf seinen ersten Zweitrundeneinzug in New York seit 2014 warten. Der Münchner kassierte gegen den Polen Hubert Hurkacz eine 3:6, 4:6, 4:6-Niederlage und muss damit wieder die Heimreise antreten.

Zuvor hatte bereits Alexander Zverev den Einzug in die zweite Runde geschafft, nach hartem Kampf gegen den 2017er-Finalisten Kevin Anderson.

Weiter sind auch Stefanos Tsitsipas, David Goffin und Denis Shapovalov, Etwas überraschend ausgeschieden ist John Isner. Der an 16 gesetzte US-Amerikaner unterlag seinem Landsmann Steve Johnson in fünf Sätzen.

