Wer gewinnt die Grand-Slam-Turniere 2020?

Die tennisnet-Redaktion tippt die Major-Sieger der kommenden Saison.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.12.2019, 11:11 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Gibt es tatsächlich einen neuen Sieger bei den Herren? Oder setzen sich die alten Haudegen um Federer, Nadal und Djokovic wieder durch? Und wer bitte dominiert bei den Damen?

Jörg Allmeroth:

Australian Open: Stefanos Tsitsipas und Simona Halep

French Open: Dominic Thiem und Belinda Bencic

Wimbledon: Novak Djokovic und Ashleigh Barty

US Open: Rafael Nadal und Elina Svitolina



Jens Huiber:

Australian Open

Serena Williams schlägt im Finale Simona Halep; endlich der 24. Titel für Serena, die sich danach eine Pause bis Indian Wells gönnt.

Dominic Thiem schlägt im Endspiel Novak Djokovic; Thiem reist diesmal fit an, profitiert von einer günstigen Auslosung und setzt gegen Nole seine Serie an knappen Siegen in wichtigen Matches fort.

Roland Garros

Naomi Osaka schlägt im Finale Ashleigh Barty; Osaka hat mit Wim Fissette endlich eine unwiderstehliche Zuneigung zur roten Asche entwickelt.

Rafael Nadal schlägt im Endspiel Dominic Thiem; hilft ja nix.

Wimbledon

Ashleigh Barty schlägt im Endspiel Petra Kvitova; die neben Serena eigentlich besten Rasenspielerinnen machen sich das in einem Drei-Satz-Epos untereinander aus.

Novak Djokovic schlägt im Finale Alexander Zverev; noch einmal setzt sich die Erfahrung durch.

US Open

Bianca Andreescu schlägt im Endspiel Aryna Sabalenka; in Nordamerika führt kein Weg an der Kanadierin vorbei.

Novak Djokovic schlägt im Finale Rafael Nadal; der letzte ganz große Klassiker des Jahres.

Robert M. Frank:

Australian Open: Nadal (setzt seinen Erfolgslauf fort) / Barty (nutzt das Heimspiel zum Sieg)

French Open: Tsitsipas (schafft auf seinem erfolgreichsten Belag auf der ATP-Tour seinen ersten Grand-Slam-Sieg) / Pliskova (kann nach zuletzt zwei verkorksten Auftritten in Paris bei den French Open wieder ihre Stärke auf Sand ausspielen)

Wimbledon: Berrettini (wird in Wimbledon der Überraschungssieger) / Svitolina (nach dem Halbfinale 2019 gelingt diesmal der Sieg)

US Open: Shapovalov (schafft mit einem Sieg seinen Durchbruch in die Top 10) / Barty (auf Hartplatz führt an Barty kein Weg vorbei)

Olympia: Federer (2016 in Rio de Janeiro nicht dabei, schnappt sich der „Maestro“ mit seiner Routine den Titel) / Williams (holt sich nach 2012 in London ihre zweite olympische Goldmedaille)



Florian Goosmann:

Australian Open: Dominic Thiem (der erste Major-Titel also doch nicht auf Sand) / Karolina Pliskova (die #AceQueen bleibt in der Hitze cool)

French Open: Rafael Nadal (vermutlich zum letzten Mal… vielleicht... ach was... natürlich nicht) / Simona Halep (ist auf Sand halt schon die Beste)

Wimbledon: Roger Federer (das kann ja 2019 nicht das Ende gewesen sein! Und überhaupt wird der Maestro 2020 alle noch mal mächtig überraschen) / Ashleigh Barty (gegen Serena im Finale)

US Open: Novak Djokovic (dreht nach einem schwierigen Jahresbeginn noch mal auf) / Serena Williams (diesmal passt alles zusammen für die 24)

Olympische Spiele: Roger Federer (sonst halt 2040) / Madison Keys (die gute Maddie macht die Lindsay)

Nikolaus Fink:

Australian Open: Novak Djokovic und Ashleigh Barty

French Open: Rafael Nadal und Simona Halep

Wimbledon: Novak Djokovic und Ashleigh Barty

US Open: Novak Djokovic und Bianca Andreescu

Bei den Herren wird gerade auf Grand-Slam-Niveau alles beim Alten bleiben. Bei den Damen wird Barty ihre Vormachtstellung untermauern und zwei der vier Major-Turniere gewinnen.