WTA Brisbane: Kerber eröffnet gegen Stosur, Barty droht Zweitrundenduell mit Sharapova

Die Auslosung für das WTA-Premier-Turnier in Brisbane hat erwartungsgemäß einige frühe Hammerduelle mit sich gebracht. Angelique Kerber wird das erste Match der neuen Saison gegen Samantha Stosur bestreiten, die Weltranglistenerste Ashleigh Barty könnte bereits in der zweiten Runde auf Maria Sharapova treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2020, 07:53 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber

Viel stärker als das Event in Brisbane werden in diesem Jahr wohl nur ganz wenige Turniere auf der WTA-Tour besetzt sein. Mit Ashleigh Barty, Karolina Pliskova und Naomi Osaka sind die Top drei der Weltrangliste am Start, mit Elina Svitolina, Petra Kvitiova und Kiki Bertens schlagen zudem drei weitere Top-Ten-Spielerinnen beim ersten Premier-Turnier des Jahres auf.

Naturgemäß bringt bei einer derart prominenten Besetzung bereits die Auslosung viel Spannung mit sich. Insbesondere die Weltranglistenerste Barty dürfte mit dieser alles andere als zufrieden sein: Nach einem Freilos zu Beginn könnte sie bereits in der zweiten Runde auf Maria Sharapova treffen. Dazu müsste die Russin, die in Brisbane dank an einer Wildcard am Start ist, zunächst eine Qualifikantin besiegen.

Im Viertelfinale würde Barty programmgemäß gegen Petra Kvitova antreten. Aber auch für die Australian-Open-Finalistin des vergangenen Jahres dürfte der Weg in die Runde der letzten Acht alles andere als einfach werden. Kvitova spielt in der ersten Runde gegen Anastasia Pavyluchenkova und könnte danach auf Sloane Stephens treffen.

Kerber von Verletzung erholt?

Die weiteren gesetzten Spielerinnen in der oberen Turnierhälfte heißen Elina Svitolina und Madison Keys. Keys könnte es in der zweiten Runde mit Angelique Kerber zu tun bekommen. Dafür müsste die Deutsche ihr Auftaktmach gegen Wildcard-Inhaberin Samantha Stosur gewinnen. Zudem darf man gespannt sein, wie sich die dreifache Major-Siegerin von ihrer Verletzung, die sich sich in Hawaii zuzog, erholt hat.

Im unteren Teil des Tableaus wartet mit dem Match zwischen Naomi Osaka und Maria Sakkari ein weiteres Topduell auf die australischen Zuschauer. Die Japanerin, die demnächst ihren Titel bei den Australian Open verteidigen will, würde im Viertelfinale gemäß der Weltrangliste auf Kiki Bertens treffen.

Im Halbfinale könnte Osaka es mit Karolina Pliskova zu tun bekommen. Die Tschechin ist neben Barty die einzige Spielerin, die in der ersten Runde ein Freilos genießt. Somit muss die Weltranglistenzweite ihre Saison nicht auf einem Nebenplatz eröffnen - alle anderen Spielerinnen müssen aufgrund des parallel stattfindenden ATP Cups zumindest ein Match auf einem etwas kleineren Court bestreiten.

Görges in Auckland am Start

Doch nicht nur in Brisbane wird ab dem 6. Jänner ein WTA-Event über die Bühne gehen. In Auckland findet zeitgleich ein International-Turnier statt. Topgesetzte in Neuseeland ist Serena Williams, die die neue Spielzeit gegen Svetlana Kuznetsova eröffnen wird. Im Viertelfinale könnte es ein Generationenduell mit Cori Gauff geben.

Auch Julia Görges wird in Auckland an den Start gehen. Die deutsche Titelverteidigerin beginnt gegen eine Qualifikantin und könnte in der Runde der letzten Acht auf Caroline Wozniacki, die nach den Australian Open ihre Karriere beenden wird, treffen. In der Vorschlussrunde könnte es Görges mit der an Position zwei gesetzten Petra Martic zu tun bekommen.

Zudem geht in Shenzhen ein weiteres International-Turnier über die Bühne. Belinda Bencic ist in China topgesetzt und trifft zum Auftakt auf Anna Blinkova. Darüber hinaus wird mit Aryna Sabalenka auch die Titelverteidigerin am Start sein.

Das Tableau in Brisbane

Das Tableau in Auckland

Das Tableau in Shenzhen