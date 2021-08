WTA Cincinnati: Ashleigh Barty nach Sieg über Barbora Krejcikova erste Halbfinalistin

Ashleigh Barty steht nach einem Zweisatzerfolg über Barbora Krejcikova als erste Halbfinalistin des WTA-1000-Turniers in Cincinnati fest. In der Vorschlussrunde könnte nun Angelique Kerber warten, die in der Runde der letzten Acht auf Petra Kvitova trifft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 20:50 Uhr

Ash Barty traf im Cincinnati-Viertelfinale auf Barbora Krejcikova

Ashleigh Barty scheint sich von ihrem enttäuschenden Erstrundenaus bei den Olympischen Spielen in Tokio gut erholt zu haben: Die Weltranglistenerste steht beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati bereits im Halbfinale.

Im Viertelfinale setzte sich die Australierin mit 6:2 und 6:4 gegen Barbora Krejcikova durch. Nach einem klaren ersten Satz führte die tschechische French-Open-Siegerin im zweiten Durchgang lange mit Break, Barty sicherte sich aber die letzten vier Spiele des Matches und löste nach nur 71 Minuten ihr Semifinalticket.

Im Halbfinale könnte nun die Deutsche Angelique Kerber warten. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin trifft in ihrem Viertelfinale auf die Tschechin Petra Kvitova und präsentierte sich im bisherigen Turnierverlauf in hervorragender Verfassung (Hier könnt ihr das Duell zwischen Kvitova und Kerber im Liveticker mitverfolgen!

Hier geht´s zum Draw von Cincinnati!