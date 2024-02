WTA Doha: Kann Swiatek das Script gegen Rybakina neu schreiben?

Im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Doha treffen heute Iga Swiatek und Elena Rybakina aufeinander. Die Kasachin hat die letzten drei Partien gegen die Weltranglisten-Erste gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2024, 07:03 Uhr

© Getty Images Bei den Australian Open 2023 hatte Elena Rybakina mit Iga Swiatek keine Probleme

Natürlich gibt es auch auf der ATP-Tour (kleine) Überraschung auf allerhöchstem Level. Siehe dazu den Erfolg von Jannik Sinner bei den Australian Open 2024. Ja, Sinner hatte Novak Djokovic beim Davis-Cup-Finalturnier in Málaga Ende der vergangenen Saison geschlagen - aber in Melbourne, wo Djokovic Hausrecht besitzt, und dann auch noch im Best-of-Five-Format? Das war nicht unbedingt abzusehen.

Bei den Frauen kennt man sich indes noch weniger aus: Da hat Iga Swiatek nach einer sehr guten, aber nicht mehr ganz so dominanten Saison wie 2022 das letzte Jahr mit einem überzeugenden Sieg bei den WTA-Finals in Cancun doch noch gerettet. Spielt darüber hinaus beim United Cup ziemlich stark und vor allem erfolgreich. Und fliegt dann bei den Australian Open schon in Runde drei gegen Linda Noskova raus.

Swiatek muss in Rom gegen Rybakina aufgeben

Oder Elena Rybakina. Die nimmt im Endspiel von Brisbane Aryna Sabalenka nach allen Regeln der Kunst auseinander. Und scheitert dann in Melbourne an Anna Blinkova. Nur um dann in Abu Dhabi wieder zum Titel zu segeln.

Nun stehen sich Swiatek und Rybakina also im Endspiel des ersten 1000ers des Jahres in Doha gegenüber. Mit einer interessanten Ausgangslage: Im direkten Vergleich führt Rybakina mit 3:1-Siegen, im vergangenen Jahr hat die Kasachin mit russischen Wurzeln bei den Australian Open (6:4, 6:4) und vor allem in Indian Wells (6:2, 6:2) erstaunlich problemlos gewonnen.

Wenige Wochen später in Rom sah es danach aus. als sollte Swiatek den Spieß umdrehen können. Stattdessen verletzte sich die Polin Mitte des zweiten Satzes, musste im dritten aufgeben. Was Rybakina in Paris nicht wesentlich weiterhalf - beim wichtigsten Sandplatzturnier konnte sie zu ihrem Drittrunden-Match gegen Sara Sorribes Tormo nicht antreten. Während Iga Swiatek ihren dritten Titel am Bois de Boulogne holte.

Und heute in Doha? Ist Rybakina trotz der Anstrengungen der letzten Tage leicht zu favorisieren. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 wirkt selbstbewusster, wird mit ihrem Aufschlag wohl zu mehr freien Punkten kommen als ihre Gegnerin. Aber was weiß man schon? Gerade bei den Frauen …

