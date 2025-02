WTA Doha: Sabalenka, Gauff und Co. - Die Topfavoritinnen lassen aus

Schon vor dem Achtelfinale beim WTA-1000-Turnier in Doha sind einige große Namen ausgeschieden. Topfavoritin in Katar ist nun Titelverteidigerin Iga Swiatek.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 11:39 Uhr

© Getty Images Scheiterte am Dienstag: Aryna Sabalenka

Wenn man am heutigen Mittwoch einen Blick auf den Spielplan beim WTA-1000-Turnier in Doha wirft, sucht man gleich mehrere große Namen des Damentennis vergeblich. So werden etwa die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka oder Coco Gauff nicht mehr in der Hauptstadt Katars aufschlagen.

Sabalenka musste sich in der zweiten Runde der Russin Ekaterina Alexandrova knapp in drei Sätzen geschlagen geben und nach dem verlorenen Australian-Open-Finale somit dem nächsten Rückschlag hinnehmen. “Es war ein sehr schwieriges Spiel gegen sie, denn sie ist eine Fighterin und kämpft um jeden einzelnen Punkt, egal was passiert”, meinte Alexandrova nach der Partie.

Auch für Gauff verlief der Trip nach Doha nicht nach Wunsch, unterlag sie Marta Kostyuk doch in zwei Sätzen. Kleiner Trost für die Weltranglistendritte: Aus den Top Ten verpassten auch Qinwen Zheng, Emma Navarro und Paula Badosa den Sprung ins Achtelfinale. Australian-Open-Siegerin Madison Keys hatte das erste 1000er-Turnier des Jahres aufgrund einer Verletzung erst gar nicht in Angriff genommen.

So heißt die große Favoritin auf den Turniersieg in Doha nun Iga Swiatek. Die Polin, die das Event in Katar zuletzt dreimal en suite für sich entscheiden konnte, trifft im Achtelfinale auf die talentierte Tschechin Linda Noskova. Ihre größte Konkurrentin im Kampf um den Titel sind laut Papierform Jasmine Paolini, Jessica Pegula und Elena Rybakina.

Zum Einzel-Tableau in Doha