WTA Finals: Sabalenka besiegt Gauff und hievt Pegula ins Halbfinale

Aryna Sabalenka siegte im abschließenden Gruppenspiel der WTA Finals 7:6(5), 6:2 gegen Coco Gauff und fixiert damit das Aus der US-Amerikanerin. Mit Jessica Pegula darf sich dafür eine andere Spielerin aus den Vereinigten Staaten über den Halbfinaleinzug in Riad freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 19:10 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka zieht mit drei Siegen in das Halbfinale der WTA Finals ein.

Nachdem Jessica Pegula am Nachmittag gegen Jasmine Paolini erfolgreich ihr letztes Grupprenmatch beendete, war die Ausgangslage für Coco Gauff klar. Denn bei einer Niederlage der US-Amerikanerin gegen Aryna Sabalenka würde sich ihre Freundin und Doppelpartnerin vorbeischieben und einen Platz im Halbfinale ergattern. Und so sollte es nach einer starken Leistung Sabalenkas auch kommen.

Im ersten Satz agierten beide Kontrahentinnen auf Augenhöhe. Der Tiebreak hatte dann jedoch das bessere Ende für die Weltranglistenerste, die bereits vor dem Match nicht mehr vom Spitzenplatz in der Gruppe verdrängt werden konnte. Im zweiten satz dreht Sabalenka dann auf und macht aus einer erst engen Partie einen deutlichen Ausgang. Nach 1:29 Stunde beendete die Belarussin mit dem ersten Matchball die Partie und feierteso den dritten Sieg im dritten Match der Finalwoche.

Gauff und Paolini scheiden aus

Damit zoehtSabalenka souverän als Gruppensiegerin in das Hlabfinale ein. Die Runde der letzten vier Spielerinnen verpasst Kontrahentin Coco Gauff, die sichhinter Jessica Pegula als Drittplatzierte einreihen muss. Jasmine Paolini beendet die Woche in Saudi-Arabien ohne Satzgewinn als Letzte der Gruppe.

