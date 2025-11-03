WTA Finals: Amanda Anisimova dreht Partie gegen Keys

Amanda Anisimova hat sich die Chancen um ein Weiterkommen bei den WTA Finals in Riad bewahrt. Sie schlug Australian-Open-Siegerin Madison Keys trotz Satz- und Break-Rückstand.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 19:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova

Madison Keys zeigte sich dabei in deutlich besserer Verfassung als bei ihrem Auftaktmatch am Samstag gegen Iga Swiatek, bei dem sie - nach langer Wettkampfpause - ziemlich neben sich stand. Gegen Anisimova, Finalistin in Wimbledon und bei den US Open, lag sie bereits mit 6:4, 3:1 in Führung, dann aber machte Anisimova sieben Spiele in Folge. Mit dem Doppelbreak zum 4:1 im entscheidenden Satz zog sie dann davon und machte ihren Sieg kurze Zeit später klar - 4:6, 6:3, 6:2 lautete das Ergebnis.

“Ich habe das Gefühl: Jedes Mal, wenn ich hier auf den Platz komme, treffen meine Gegnerinnen erst mal alles”, reflektierte Anisimova beim On-Court-Interview.

Anisimova hat damit weiterhin Chancen, ins Halbfinale in Riad einzuziehen. Sie hatte in ihrem ersten Match klar gegen Iga Swiatek verloren. Die Polin wiederum unterlag am Montagnachmittag Elena Rybakina. Die damit bereits sicher das Halbfinale erreicht hat. Madison Keys ist ausgeschieden.

Am Dienstag ist dann wieder die Stefanie Graf Group am Start: Hier trifft Coco Gauff auf Jasmina Paolini, im Anschluss die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka auf Jessica Pegula.

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker