WTA Finals: Aryna Sabalenka siegt erneut - und muss dennoch zittern

Aryna Sabalenka hat bei den WTA Finals auch ihr zweites Gruppenmatch gegen Jessica Pegula gewonnen. Ihren Platz im Halbfinale hat die Weltranglistenerste dennoch noch nicht fix in der Tasche.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 19:05 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka gewann auch ihr zweites Gruppenspiel

Zweiter Sieg im zweiten Match: Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat ihre Favoritenstellung bei den WTA Finals in Riad am Dienstag untermauert. Die 27-Jährige, die definitiv an der Spitze des Rankings überwintern wird, setzte sich gegen Jessica Pegula in einem packendem Duell mit 6:4, 2:6 und 6:3 durch.

Sabalenka und Pegula, die ihre Auftaktpartien in Saudi-Arabiens Hauptstadt gegen Jasmine Paolini bzw. Coco Gauff gewonnen hatten, lieferten sich über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Die Außenseiterin aus den USA lag im dritten Satz zwischenzeitlich sogar schon mit Break voran, konnte den Vorsprung aber nicht über die Ziellinie bringen.

Gauff nimmt Paolini aus dem Rennen

So durfte nach 2:03 Stunden Spielzeit Sabalenka über den Dreisatzerfolg jubeln. Den Einzug ins Halbfinale fixierte die Weltranglistenerste trotzdem noch nicht, dafür hätte sie nach dem glatten Sieg über Paolini auch gegen Pegula in zwei Sätzen gewinnen müssen.

Die Chancen auf das Semifinale stehen für Sabalenka dennoch hervorragend. Am abschließenden Spieltag in der Stefanie-Graf-Gruppe bekommt sie es mit Gauff zu tun, Pegula trifft auf Paolini. Die Italienerin ist nach ihrer neuerlichen Zweisatzniederlage gegen Gauff bereits ausgeschieden.

