WTA Finals: Coco Gauff nimmt Jasmine Paolini aus dem Rennen um das Halbfinale

Coco Gauff hat ihre zweite Gruppenpartie bei den WTA Finals gegen Jasmine Paolini glatt gewonnen und der Italienerin damit sämtlicher Chancen auf den Halbfinaleinzug beraubt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 16:44 Uhr

© Getty Images Coco Gauff setzte sich gegen Jasmine Paolini durch

Coco Gauff darf bei den WTA Finals in Riad weiterhin von der Titelverteidigung träumen. Die US-Amerikanerin, die ihre Auftaktpartie gegen Jessica Pegula am Sonntag in drei Sätzen verloren hatte, setzte sich in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen die Italienerin Jasmine Paolini ungefährdet mit 6:3 und 6:2 durch.

Gauff war in Saudi-Arabiens Hauptstadt von Anfang an die dominante Spielerin und ließ sich im ersten Satz auch von einem zwischenzeitlichen Rebreak ihrer Kontrahentin nicht aus dem Konzept bringen. Nach nur 78 Minuten verwandelte die Weltranglistendritte ihren ersten Matchball zum klaren Zweisatzerfolg.

Gauff muss am Donnerstag gegen Sabalenka ran

Während Gauff vor ihrem letzten Gruppenmatch gegen Aryna Sabalenka weiterhin das Halbfinale im Visier hat, ist Paolini bereits vor ihrer abschließenden Einzelpartie gegen Pegula ausgeschieden. Die Italienerin, die immerhin im Doppel an der Seite von Sara Errani noch auf den Halbfinaleinzug hoffen darf, hatte bereits am Sonntag gegen Sabalenka in zwei Sätzen verloren.

Im Doppel gewannen unterdessen Katerina Siniakova und Taylor Townsend auch ihr zweites Match. Die Tschechin und die US-Amerikanerin behielten gegen Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe mit 6:4 und 7:6 (3) die Oberhand.

