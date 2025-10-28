WTA Hongkong: Bencic nimmt Auftakthürde, auch Mboko und Fernandez weiter

Beim WTA 250-Turnier in Hongkong haben sich die Favoritinnen größtenteils durchgesetzt. Die topgesetzte Belinda Bencic prolongierte ihre ausgezeichnete Form.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 13:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Belinda Bencic präsentiert sich weiterhin in starker Form.

Bencic, die sich zuletzt in Tokio den Turniersieg holte, bezwang zum Auftakt die Belarussin Aliaksandra Sasnovich mit 6:3 und 6:4 und trifft in Runde zwei auf die Chinesin Yafan Wang.

Ebenfalls eine Runde weiter ist die an Position zwei gesetzte Leylah Fernandez, die beim 6:1, 6:4-Erfolg über Xiu Wang aus China wenig Probleme hatte. Fernandez ist nun nächste Gegnerin von Eva Lys, die sich bereits gestern mit einem 6:0 und 6:3 über Kristiana Sidorova eindrucksvoll in Runde zwei gespielt hatte.

Fernandez' Landsfrau Victoria Mboko hatte wiederum etwas härter zu kämpfen. Die 19-Jährige, die in Hongkong an Position drei gerankt ist, benötigte beim 6:7 (2), 6:1 und 6:4-Erfolg über die Australierin Talia Gibson drei Sätze.

Ausgeschieden ist indes bereits Sofia Kenin. Die US-Amerikanerin unterlag der Japanerin Himeno Sakatsume deutlich mit 2:6 und 1:6.



Hier das Einzel-Tableau in Hongkong