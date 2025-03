WTA Indian Wells: In dieser Statistik thront Iga Swiatek nun vor Serena Williams an der Spitze

Iga Swiatek hat beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells das Viertelfinale erreicht - und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 18:49 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in Indian Wells einmal mehr im Viertelfinale

Normalerweise löst der Einzug ins Viertelfinale eines WTA-1000-Turniers bei der fünffachen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek keine großen Jubelstürme mehr aus. In Indian Wells dürfte das jedoch etwas anders gewesen sein, stellte die 23-Jährige mit ihrem überzeugenden Achtelfinalerfolg über Karolina Muchova doch einen neuen Rekord auf.

Seit der Einführung des Formats im Jahr 2009 ist Swiatek nämlich jene Frau, die laut dem Datenanbieter “Opta” prozentual gesehen am öftesten zu den acht besten Spielerinnen auf 1000er-Ebene zählte. Bei 21 von 34 Turnieren und damit in 61,8 Prozent der Fälle schaffte die Polin mindestens den Sprung ins Viertelfinale.

Sharapova auf Rang drei

In Indian Wells überholte Swiatek die US-Amerikanerin Serena Williams, die ihre Karriere mit einer Quote von 61,2 Prozent beendete. Auf den Rängen drei bis fünf folgen Maria Sharapova (54 Prozent), Li Na (53,7 Prozent) und Agnieszka Radwanska (52,5 Prozent).

Für Swiatek, die bei den ersten beiden WTA-1000-Turnieren des Jahres in Doha und Dubai im Halb- bzw. Viertelfinale gescheitert war, geht es in der kalifornischen Wüste nun gegen Qinwen Zheng. Gegen die Chinesin musste die Weltranglistenzweite bei den Olympischen Spielen in Paris ihren Traum von der Goldmedaille begraben.