WTA Madrid: Iga Swiatek und Jelena Ostapenko erneut auf Kollisionskurs

Der Weg zur Titelverteidigung in Madrid könnte für Iga Swiatek ein steiniger werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2025, 16:24 Uhr

© Getty Images In Stuttgart hatte Jelena Ostapenko das bessere Ende für sich

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat beim WTA-1000-Turnier in Madrid eine schwere Auslosung erwischt. Die Weltranglistenzweite, die wie alle 32 gesetzten Spielerinnen zunächst über ein Freilos verfügt, bekommt es zum Auftakt mit Viktoriya Tomova oder Alexandra Eala zu tun. In Miami hatte die fünffache Grand-Slam-Siegerin im Viertelfinale gegen Eala verloren.

In der dritten Runde geht es für Swiatek laut Papierform gegen Linda Noskova, schon danach könnte es zum Wiedersehen mit Jelena Ostapenko kommen. Die Lettin holte beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart den Titel und hatte im Viertelfinale im sechsten Duell mit Swiatek den sechsten Sieg gefeiert. Auch Diana Shnaider ist eine mögliche Achtelfinalgegnerin der Polin, im Viertelfinale könnte Australian-Open-Siegerin Madison Keys warten. Ebenfalls in der unteren Hälfte landeten Coco Gauff und Mirra Andreeva.

Lys in Runde zwei gegen Pegula?

Angeführt wird das Feld in Madrid von Aryna Sabalenka, die gegen Ostapenko am Montag im Stuttgart-Finale chancenlos war. Die Weltranglistenerste trifft zum Auftakt auf eine Qualifikantin, im Achtelfinale droht ein Duell mit Amanda Anisimova. Potentielle Viertelfinalgegnerin der Belarussin ist Olympiasiegerin Qinwen Zheng.

Die einzige deutsche Fixstarterin im Hauptfeld, Eva Lys, eröffnet gegen eine Qualifikantin. Danach ginge es für sie gegen die Weltranglistendritte Jessica Pegula. Im gleichen Viertel wie Lys und Pegula landeten auch French-Open-Finalistin Jasmine Paolini und Elena Rybakina.

Das Einzel-Tableau in Madrid