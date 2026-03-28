WTA Miami: Aryna Sabalenka fehlt ein Schritt zum perfekten März

Aryna Sabalenka trifft im heutigen Endspiel des WTA-1000-Turniers von Miami auf Coco Gauff. Die Weltranglistenerste könnte ihr erstes Sunshine Double holen - und den März damit ohne Niederlage abschließen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 12:41 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka ist im Finale die Favoritin

Manchmal kann nur ein Punkt ganz viel verändern. Denn wer weiß, was passiert wäre, hätte Aryna Sabalenka im Finale von Indian Wells beim Matchball für Elena Rybakina keine herausragende Rückhand ausgepackt? Möglicherweise würde die Weltranglistenerste dann heute nicht das Finale in Miami bestreiten.

Doch “Was-Wäre-Wenn-Fragen” sind - frag nach bei Rafael Nadal - im Tennissport ohnhein meist fehl am Platz. Fakt ist: Sabalenka greift in Florida nach dem Titel und könnte damit zum ersten Mal in ihrer Karriere das Sunshine Double aus Indian Wells und Miami gewinnen. Verhindern kann das nur mehr Lokalmatadorin Coco Gauff.

“Ich denke, dass ich alles richtig gemacht habe" sagte Sabalenka nach ihrem überraschend glatten Halbfinalerfolg über Rybakina. “Ich habe unglaubliches Tennis gespielt.” Auf dem Weg ins Endspiel gab die Titelverteidigerin, die in Miami auch in diesem Jahr vollends überzeugt, keinen einzigen Satz ab.

Gauff steigert sich kontinuierlich

Etwas anders gestaltete sich Gauffs Reise. Die US-Amerikanerin, die in Indian Wells noch an einer Armverletzung laborierte, musste in ihren ersten vier Matches stets über die volle Distanz gehen. “Ich spüre, dass sich Fortschritte einstellen, vor allem bei meiner Vorhand”, zeigte sich Gauff nach ihrem Finaleinzug zufrieden. Zuvor hatte sie im Semifinale gegen Karolina Muchova ihre wohl beste Saisonleistung gezeigt.

Gegen Sabalenka muss Gauff, die bislang eine enttäuschende Saison spielte, ein ähnliches Niveau auf den Platz bringen. Hoffnung darf der 22-Jährigen ein Blick auf den direkten Vergleich machen: Von den zwölf bisherigen Duellen konnte Gauff sechs für sich entscheiden. Darunter auch die Grand-Slam-Endspiele in New York 2023 und in Paris 2025.

Hier das Einzel-Tableau in Miami