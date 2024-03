WTA Miami: Coco Gauff winkt neues Karrierehoch

Mit einem Turniersieg in Miami würde Coco Gauff erstmals in ihrer Karriere auf Weltranglistenposition zwei klettern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 13:39 Uhr

© Getty Images Coco Gauff könnte Aryna Sabalenka in der Weltrangliste überholen

Bei den Frauen könnte es in der kommenden Woche eine neue Weltranglistenzweite geben. Nach dem frühen Aus von Aryna Sabalenka beim WTA-1000-Turnier in Miami bietet sich Coco Gauff die Gelegenheit, die amtierende Australian-Open-Siegerin im Ranking zu überholen. Voraussetzung dafür ist der Turniersieg in Florida.

Sollte Gauff dieser gelingen, hielte sie bei 8085 Punkten und damit bei 40 mehr als Sabalenka. Für die 20-jährige US-Amerikanerin wäre der Sprung auf Weltranglistenposition zwei eine Premiere, hat sie derzeit mit Platz drei doch ihr Karrierehoch inne.

Swiatek einsam an der Spitze

Die Spitzenposition liegt sowohl für Sabalenka als auch für Gauff derzeit übrigens außer Reichweite. Iga Swiatek führt die Weltrangliste mit 2.520 Zählern Vorsprung auf Sabalenka an und wird den Abstand auf die Belarussin in der laufenden Woche sogar noch vergrößern.

Swiatek, die das Turnier in Miami im vergangenen Jahr verletzungsbedingt verpasst hatte, erreichte in Florida am Sonntag (Ortszeit) das Achtelfinale. Auch Gauff steht bereits in der Runde der letzten 16 und bekommt es in dieser mit Caroline Garcia zu tun.

