WTA Miami: Iga Swiatek - Mit Hard Rock an die Spitze

Iga Swiatek, neue Nummer eins der Weltrangliste, spielt derzeit analog zu ihrem Musikgeschmack und hat im Hard Rock Stadium das "Sunshine Double" perfekt gemacht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 12:25 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek gewann auch in Miami

Kopfhörer auf, Lautstärke hochdrehen und sich von harten Gitarrenriffs so richtig pushen lassen - das gehört zu Iga Swiateks Routine vor ihren Großtaten. Mit Songs wie "Welcome to the Jungle" von Guns n' Roses oder AC/DCs "Thunderstruck" bringt sich die 20-Jährige auf Betriebstemperatur. Und was die neue Nummer eins der Welt aktuell abliefert, ist auch auf das Tennis bezogen Hard Rock im besten Sinne.

Mit aggressivem Spiel, kraftvollen Grundschlägen und großem Variantenreichtum ist Swiatek aktuell nicht zu stoppen. Die Polin machte am Samstag mit dem nächsten dominanten Auftritt in Miami das "Sunshine Double" perfekt - passenderweise im "Hard Rock Stadium". Nach dem Turniergewinn in Indian Wells schnappte sich Swiatek durch einen 6:4, 6:0-Erfolg gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan die Trophäe. Vor dem Doppelpack in den USA hatte sie auch schon in Doha gewonnen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich feiern muss", sagte Swiatek nach ihrem 17. Matcherfolg hintereinander: "Ich weiß nicht, wie lange ich diese Serie noch aufrechterhalten kann." Die French-Open-Siegerin von 2020 schaffte den Eintritt in einen elitären Kreis - Swiatek hat das Double in Indian Wells und Miami als vierte und jüngste Spielerin nach Steffi Graf (1994/1996), Kim Clijsters (2005) und Victoria Azarenka (2016) geschafft. "Ich fühle mich ziemlich privilegiert, zu diesen Spielerinnen zu gehören, davon hätte ich vor ein paar Jahren nicht einmal zu träumen gewagt", sagte sie.

Ab Montag führt Swiatek dann nach dem Rücktritt von Ashleigh Barty erstmals die Weltrangliste an - und das gleich mit komfortablem Vorsprung. Enger ist die Situation bei den Männern, doch Novak Djokovic hält ab seiner Rückkehr beim Masters in Monte Carlo alle Trümpfe in der Hand. Der Russe Daniil Medvedev, zwischendurch drei Wochen an der Spitze, meldete sich wegen einer Leisten-OP für "ein bis zwei" Monate ab. Die Vorbereitung auf die French Open (ab 22. Mai) ist damit wie auch bei Rafael Nadal (Stressfraktur an der Rippe) empfindlich gestört.

