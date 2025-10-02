WTA Peking: Coco Gauff wird zum Wolf

Ein neuer Nickname für Coco? Scheint endlich gefunden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 15:27 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

In Peking sind Nicknames gerne gesehen. Und Coco Gauff, die Lieblingsspielerin der chinesischen Fans? War mit ihren bisherigen nicht gänzlich zufrieden. Als da waren: “Obstsalatkönigin”, aufgrund ihrer Vorliebe, während ihrer Matches etwas Obst zu naschen. Und “Botschafterin von Peking”, eben weil sie die chinesische Hauptstadt durchweg lobt.

Gauff aber wollte mehr. Einen tierischen Nickname, wenn möglich. Und sie wurde fündig. Ein Fan habe “Wolf” angeregt, sagte sie dieser Tage in der Presserunde, wobei sie nicht ganz sicher war, warum. “Ich sehe mich nicht als Wolf”, erklärte sie, denn Wölfe seien doch etwas seriöser. “Aber vielleicht bin ich so auf dem Platz. Wölfe sind schöne Tiere. Die Lieblingstiere von meinem Freund, meine ich. Ich nehme das also an.”

Sie selbst hätte hingegen eher einen Orca genommen, “ich liebe Orcas, sie sind echt cool. Ich schaue Unmengen an Dokumentationen über sie.”

Nun, nach ihrem Sieg gegen Eva Lys, wurde Gauff nochmals auf das Thema angesprochen - mittlerweile scheint sie sich mit dem “Wolf” angefreundet zu haben. “Die Erklärung dafür scheint zu sein, dass ich stark bin auf dem Platz, und ruhig. Von daher ist es wohl ‘Wolf’."

Aber, so fügte sie hinzu: “Ihr könnt mich Coco nennen.”