WTA Peking: Eva Lys kämpft sich in die dritte Runde

Eva Lys hat als erste deutsche Tennisspielerin die dritte Runde des stark besetzten WTA-Turniers in Peking erreicht. Dabei drehte sie einen 2:5-Rückstand im dritten Satz.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 09:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys

Die 23 Jahre alte Hamburgerin schlug die junge US-Amerikanerin Iva Jovic (17) nach einer Energieleistung mit 6:3, 4:6, 7:5. Nun wartet in der dritten Runde die einstige Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) oder Caty McNally aus den USA.

Laura Siegemund und Tatjana Maria sind in der chinesischen Hauptstadt bereits ausgeschieden. Noch im Turnier ist aus deutscher Sicht lediglich Hoffnungsträgerin Ella Seidel. Die formstarke Hamburgerin trifft in ihrer Zweitrundenpartie auf die an Position 23 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk.

Lys hatte in der ersten Runde mit ihrer chinesischen Gegnerin, der Weltranglisten-836. Zhang Ruien, noch deutlich weniger Probleme gehabt und im gesamten Match nur ein Spiel abgegeben. Gegen die gesetzte Jovic startete sie gut, erlaubte sich im Laufe des Matches aber unter anderem zu viele Doppelfehler. Am Ende spielte die 23-Jährige dann wieder ihr bestes Tennis, drehte einen 2:5-Rückstand im entscheidenden Satz noch zum Sieg.

Zuvor hatte bereits Coco Gauff in zwei Sätzen ihre Auftaktpartie gewonnen.

Topgesetzt beim 1000er-Turnier ist die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek. Die Nummer 1, Aryna Sabalenka, hatte ihre Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt.

Zum Einzel-Draw in Peking