WTA Seoul: Viertelfinale! Seidel gewinnt dreieinhalb Stunden-Thriller

Ella Seidel steht beim WTA-Tour-500-Turnier in Seoul nach einer heroischen Leistung im Viertelfinale und wird somit erstmals in die Top 100 der Welt einziehen. Ebenfalls weiter sind die beiden Topgesetzten des Turnieres.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 14:05 Uhr

Ella Seidel musste sich in Seoul im Achtelfinale geschlagen geben.

Seidel zeigte im Achtelfinale gegen Beatriz Haddad Maia eine furiose Aufholjagd und triumphierte am Ende mit 6:7 (4), 7:6 (3) und 7:5.

Im ersten Satz gab die Deutsche zweimal einen Break-Vorsprung aus der Hand und zog im Tiebreak den Kürzeren. In Satz zwei ging es bis ins Tiebreak ohne Aufschlagverluste. Dieses Mal hatte Seidel das bessere Ende für sich.

Im dritten Satz musste die Deutsche früh ihr Service zum 0:2 abgeben. In der Folge schienen die Strapazen der Turnierwoche - Seidel musste in allen Matches inklusive Qualifikation über die volle Distanz - für die Deutsche zu groß zu sein. Die 20-Jährige zeigte jedoch ihr riesiges Kämpferherz, wehrte beim Stand von 2:5 einen Matchball ab und holte sich tatsächlich noch das Rebreak zum 4:5.

Erstmaliger Einzug in Top 100

Anschließend zeigten sich die physischen Auswirkungen des deutlich mehr als drei Stunden andauernden Matches auch bei der Titelverteidigerin aus Brasilien, die ein "medical time-out" in Anspruch nehmen musste. In der Folge war Seidel die dominante Spielerin, drehte das Spiel komplett und servierte nach einer Spielzeit von drei Stunden und 28 Minuten zum 7:5 aus.

Die 20-jährige Hamburgerin darf sich somit auf jeden Fall über ein neues Career High freuen. Derzeit steht Seidel im Live-Ranking auf Platz 95, die bisher beste Platzierung war Rang 101. Nächste Gegnerin ist mit Ekaterina Alexandrova die Nummer zwei des Turniers. Die Russin musste beim 4:6, 6:2 und 6:2 über Lois Boisson ebenfalls über die volle Distanz.

Die an Nummer eins gesetzte Iga Swiatek setzte sich indes gegen die Rumänin Sorana Cirstea standesgemäß mit 6:3 und 6:2 durch. Nachdem die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka derzeit an einer Verletzung laboriert und für das WTA-1000-Turnier in Peking absagen musste, hat Swiatek noch intakte Chancen, bis zum Jahresende die Spitzenposition zu übernehmen.

Dafür will die Polin in Seoul das Punktemaximum einfahren. Nächste Gegnerin wird entweder Barbora Krejcikova oder Emma Raducanu sein.

