WTA Tokio: Dieses Resultat benötigt Elena Rybakina für die Finals-Qualifikation

Mit ihrem Turniersieg in Ningbo hat sich Elena Rybakina im Kampf um die WTA Finals in eine gute Ausgangslage gebracht. In Tokio will die Kasachin nun alles klarmachen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 11:51 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina steigt in Tokio am Donnerstag in Turniergeschehen ein

Die Entscheidung im Rennen um den letzten WTA-Finals-Startplatz fällt zwischen Mirra Andreeva und Elena Rybakina. Während der russische Youngster in dieser Woche etwas überraschend nur zusieht, ist die Wimbledon-Siegerin von 2022 beim WTA-500-Turnier in Tokio im Einsatz. Dort trifft Rybakina, die zunächst von einem Freilos profitierte, in der zweiten Runde auf Leylah Fernandez.

Wie Rybakina, die in der Vorwoche in Ningbo triumphierte, ist auch Fernandez mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet. Schließlich gewann die Kanadierin am Sonntag das 250er-Turnier in Osaka. Dass auf Rybakina in Tokio zum Auftakt eine äußerst unangenehme Aufgabe wartet, beweist auch ein Blick auf das Head to Head: In diesem liegt Fernandez mit 2:1 voran, das bislang einzige Duell in diesem Jahr entschied die US-Open-Finalistin von 2021 in Washington in drei engen Sätzen für sich.

Mboko wartet im Viertelfinale

Will Rybakina bei den WTA Finals in Riad (1. bis 8. November) dabei sein, muss sie zunächst Fernandez besiegen und dann auch noch im Viertelfinale bestehen. In diesem würde es die 26-Jährige mit Victora Mboko zu tun bekommen, die ihre Achtelfinalpartie gegen die Deutsche Eva Lys am Mittwoch klar in zwei Sätzen gewann.

Rybakina, die in Tokio nach der Absage der bereits für die WTA Finals qualifizierten Jasmine Paolini die höchstgereihte Spielerin ist, wäre mit einem Halbfinaleinzug fix für das Jahresabschlussfinale qualifiziert. Sollte sie vor dem Semifinale verlieren, würde Andreeva erstmals in ihrer Karriere bei den WTA Finals aufschlagen.

