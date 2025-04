Zuletzt 2018: Stefanos Tsitsipas "nur noch" die Nummer 16 der Welt

Stefanos Tsitsipas steht in dieser Woche auf Platz 16 der Weltrangliste. Das Viertelfinalaus in Monte-Carlo lässt den Griechen viele Punkte verlieren, doch die Platzierung ist die Konsequenz von wenig herausragenden Ergebnissen in den letzten zwölf Monaten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 19:35 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas begegnete Lorenzo Musetti am Freitag trotz Niederlage mit einem Lächeln.

Grundsätzlich ist ein Viertelfinale bei einem Masters-Turnier kein schlechtes Ergebnis. Am vergangenen Freitag unterlag Stefanos Tsitsipas in Monte-Carlo in der Runde der letzten acht Spieler dem späteren Finalisten Lorenzo Musetti und verpasste damit die Chance auf die Titelverteidigung an der südfranzösischen Küste.

Dass genau diese Niederlage den Griechen zu einem der großen Verlierer in der am heutigen Montag neu veröffentlichten Weltrangliste macht, ist umso mehr ein hartes Schicksal. Ganze 800 Punkte hat der 26-Jährige seit Montag auf dem Konto weniger und fällt damit vom achten Rang auf Platz 16.

Kommt die Wende mit neuem Coach?

So weit hinten war Stefanos Tsitsipas zuletzt im Jahr 2018 platziert. Es ist die Konsequenz für zurückliegende 52 Wochen, in denen der Rechtshänder vor allem bei den wichtigen Events keine großen Ergebnisse erzielen konnte. Das Viertelfinale bei den French Open und beim Masters-Turnier in Rom zählten da noch zu besten Resultaten, neben dem Turniersieg in Dubai im Februar.

Es hat also Gründe, warum der zwölfmalige Toursieger sein Umfeld verändern will. So war in den vergangenen Tagen zu vernehmen, dass eine Zusammenarbeit mit Goran Ivanisevic bevorsteht. Es könnte der dringend notwendige Impuls sein, um gute Auftritte auch wieder in konstant gute Ergebnisse zu verwandeln. Und dann vielleicht doch noch den erhofften ganz großen Wurf bei einem Grand Slam zu erreichen.