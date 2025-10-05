Alexander Zverev schlägt auch 2026 in Acapulco auf

Alexander Zverev wird auch im kommenden Jahr beim ATP-500-Turnier in Acapulco an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 07:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev kehrt nach Acapulco zurück

Alexander Zverev wird 2026 beim ATP-500-Turnier in Acapulco aufschlagen. Das gaben die Veranstalter des Hartplatzevents in dieser Woche bekannt. Neben dem Deutschen haben sich auch Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina, Flavio Cobolli, Grigor Dimitrov und Frances Tiafoe angekündigt.

Das Event in Mexiko ist seit jeher eines von Zverevs Lieblingsturnieren - 2021 holte der gebürtige Hamburger in Acapulco ohne Satzverlust den Titek. In diesem Jahr lief es für den aktuellen Weltranglistendritten hingegen nicht nach Wunsch, scheiterte er doch bereits im Achtelfinale an Learner Tien.

2026 wohl kein Ausflug auf Sand

Vor dem Event in Acapulco hatte Zverev an den Sandplatzturnieren in Buenos Aires und Rio de Janeiro teilgenommen. 2026 wird der Deutsche aber wohl auf Hartplatz bleiben und sich nach den Australian Open eine längere Pause gönnen. Schließlich brachte der Wechsel auf Asche in der laufenden Saison nicht den gewünschten Erfolg.

Das Turnier in Acapuclo findet 2026 vom 23. bis 28. Februar statt. Titelverteidiger ist der Tscheche Tomas Machac, der sich im Finale gegen Davidovich Fokina in zwei Sätzen behauptete.