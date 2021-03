ATP Dubai: Aslan Karatsev schlägt Lloyd Harris und holt Premierentitel!

Der Sieger in Dubai heißt Aslan Karatsev! Der Russe schlug Lloyd Harris im Finale klar in zwei Sätzen und sicherte sich so seinen Premierentitel auf der ATP-Tour.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 17:32 Uhr

© Getty Images Aslan Karatsev darf über seinen ersten Titel auf der ATP-Tour jubeln

Im Juli 2017 war es, als sich zum bis dato letzten Mal ein Qualifikant und ein Wildcard-Inhaber im Finale eines ATP-Turniers gegenübergestanden. Yannick Hanfmann und Fabio Fognini hießen die Protagonisten damals in Gstaad, der Titel sollte schlussendlich in zwei Sätzen an Freikarten-Spieler Fognini gehen.

Vier Jahre später war es beim ATP-500-Event in Dubai nun erneut so weit und wieder sollte der Wildcard-Starter den Turniersieg davontragen: Der Russe Aslan Karatsev sicherte sich durch einen letztlich ungefährdeten 6:3 und 6:2-Erfolg über den Südafrikaner Lloyd Harris seinen Premierentriumph auf der ATP-Tour.

Im ersten Satz gelang Karatsev ein schnelles Break zum 2:0. Diesen Vorsprung ließ sich der 27-Jährige, der im Dubai-Semifinale den Erfolgslauf Andrey Rublevs gestoppt hatte, trotz einiger kleiner Möglichkeiten für seinen Kontrahenten nicht mehr nehmen: Der erste Akt ging nach rund 40 Minuten mit 6:3 an den Russen.

Im zweiten Durchgang schaffte Karatsev erneut ein schnelles Break, sah sich beim Stand von 3:2 aber mit einer Breakmöglichkeit konfrontiert. Diese konnte Harris, der im Halbfinale gegen Denis Shapovalov ein starkes Comeback geschafft und in Runde eins Dominic Thiem geschlagen hatte, aber nicht nutzen. Zwei Spiele später war das Match auch schon vorbei: Nach 75 Minuten Spielzeit verwandelte Karatsev seinen ersten Matchball.

