ATP Madrid: Casper Ruud schafft Überraschung gegen Tsitsipas

Casper Ruud hat für eine große Überraschung beim ATP-Masters-Turnier in Madrid gesorgt: Im Achtelfinale schlug der Norweger den Monte-Carlo-Sieger Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 19:50 Uhr

© Getty Images Casper Ruud

7:6 (4), 6:4 hieß es nach einem starken Match für Ruud, der mit Tsitsipas einen der Topspieler des Jahres schlug - und einen der stärksten Männer auf Sand: Tsitsipas hatte zuletzt in Monte Carlo gesiegt und im Finale von Barcelona hauchdünn gegen Rafael Nadal verloren.

Ruud dominierte immer wieder über seine starke topspinlastige Vorhand - wobei auch Tsitsipas keineswegs schlecht spielte. Mit 30 Winnern bei nur 20 Fehlern ohne Not lag der Grieche in der Statistik sogar vorne, Ruud kam auf 17 Gewinnschläge bei 12 Unforced Errors; beide Spieler gewannen am Ende gleich viel Punkte, nämlich 65.

"In vielen engen Situationen, bei 30:30, Einstand, kam der erste Aufschlag, das war wichtig", erklärte Ruud eines der Geheimnisse seines Sieges. Überhaupt musste er im gesamten Turnierverlauf noch kein Break hinnehmen, und noch besser: Er ließ bislang noch keine Breakchance zu!

Auch Tsitsipas zeigte sich aufschlagstark und genehmigte seinem Gegner nur eine Breakchance im gesamten Match, die dieser aber nutzte.

Ruud nun gegen Bublik

"Es ist mein größter Sieg auf der Tour", freute sich der 22-Jährige im Anschluss - er feierte seinen ersten Sieg über einen Spieler der Top 5. Und wird in der kommenden Woche seinerseits erstmals in die Top 20 einziehen.

Und Ruuds Weg muss noch nicht zu Ende sein. Er trifft im Viertelfinale auf einen anderen Überraschungssieger: Alexander Bublik, der Aslan Karatsev am Mittag aus dem Turnier genommen hatte.

Auch John Isner (gegen Andrey Rublev) und Cristian Garin (gegen Daniil Medvedev) hatten am heutigen Tag bereits für Überraschungen gesorgt, auch wenn Medvedev eine Niederlage auf Sand ja niemals als solche sehen würde.

Weiter ist hingegen der topgesetzte Rafael Nadal sowie der an drei notierte Dominic Thiem.

