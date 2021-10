ATP Masters Indian Wells: Alexander Zverev vs Gael Monfils im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 4) trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells in der Nacht auf Gael Monfils (ATP-Nr 18). Das Match seht ihr live im TV auf Sky, ebenso im Livestream - und im Liveticker seid ihr bei uns dabei!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2021, 12:18 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Gael Monfils

Alexander Zverev hat gegen Andy Murray gerade seine "Big Four"-Bilanz aufgepflegt, hat nun gegen alle vier Allzeitgrößen mindestens einen Sieg vorzuweisen.

Gegen Gael Monfils will er nun auch ein Novum erreichen, ebenfalls den ersten Sieg feiern. Bislang steht es im direkten Vergleich der beiden 3:0 für den Franzosen, alle Partien fanden allerdings auch 2015 und 2016 statt, vor dem großen Durchbruch des Deutschen.

Monfils? Wäre vor ein paar Monaten womöglich noch ein Selbstläufer gewesen, nach der Coronapause kam der ehemalige Weltranglisten-Sechste gar nicht in Schwung, eine Niederlagenserie von acht Spielen war darunter. Mit einem Sieg in Lyon ging es stotternd aber wieder in die Erfolgsspur, zuletzt hatte Monfils immerhin eine dritte Runde bei den US Open, ein Halbfinale in Metz und ein Finale in Sofia vorzuweisen. In Indian Wells gab er in seinen Matches gegen Gianluca Mager und Kevin Anderson keinen Satz ab.

Zverev vs. Monfils - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Gael Monfils ist als zweites Match der Night Session (ab 3 Uhr) angesetzt, wird also gegen 4.30 Uhr starten. Sky überträgt live im TV und via Livestream, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!

