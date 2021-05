ATP Masters Madrid: Alexander Zverev vs Kei Nishikori im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Masters-Turnier in Madrid auf Kei Nishikori. Das Spiel gibt's live im TV und Livestream auf Sky sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2021, 13:24 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Der Ausflug nach München war diesmal kein sehr lohnenswerter für Alexander Zverev. Bereits im Viertelfinale war Schluss für den ehemaligen Sieger, gegen Ilya Ivashka hatte er dabei schon in Durchgang zwei zum Matchgewinn aufgeschlagen. "Ein Match, das ich niemals verlieren darf", urteile Zverev im Anschluss an die verlorene Partie gegen den Weltranglisten-107., in der er auch 14 Doppelfehler hinlegte. "Ich habe irgendwann meine Bewegung verloren und wusste nicht mehr, wie ich die Kugel ins Feld bringen soll", grübelte Zverev im Anschluss.

Nun: Neues Spiel, neues Glück. An Madrid hat Zverev ebenfalls gute Erinnerungen, 2018 holte er hier den Titel im Finale gegen Dominic Thiem. Fraglich ist, wie der Ellenbogen hält, bereits seit den French Open im vergangenen Herbst habe er hier Probleme, offenbarte Zverev in München.

Zverev gleich gegen Nishikori

Und sein Auftaktgegner ist kein Unbekannter: Kei Nishikori heißt er, ehemals die Nummer 4 der Welt und wie Zverev einst Finalist der US Open. Nishikori bahnt sich nach seiner langen Verletzung langsam wieder den Weg zurück, aktuell steht der Japaner auf Platz 43 der Welt. In Barcelona hatte er gerade kürzlich das doch bemerkenswerte Kunststück geschafft, Rafael Nadal den ersten Satz mit 6:0 abzuknöpfen, es folgte jedoch en 2:6, 2:6. Dass er auf Sand kann, ist aber nichts Neues, zwei Turnieresiege eben in Barcelona hat Nishikori bereits gefeiert, von seinen insgesamt zwölf. Auch in Madrid stand er bereits einmal im Finale (2014) und zwei Mal im Halbfinale (2015, 2016).

Zum Auftakt hat er hier gegen Karen Khachanov in drei Sätzen gewonnen.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Nishikori steht es 2:1 für den Hamburger, die beiden Hartplatzduelle gewann Zverev, den einzigen Sandplatzvergleich 2018 in Monte Carlo Nishikori.

Wann kommt Zverev gegen Nishikori?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Kei Nishikori ist als zweites Match nach 11 Uhr angesetzt. Sky überträgt im TV und via Livestream, im Matchtracker seid ihr bei uns dabei!

