ATP Masters Madrid: Dominic Thiem feiert souveränen Sieg bei Comeback

Dominic Thiem ist wieder da - und hat bei seiner Tour-Rückkehr einen ungefährdeten Zweisatz-Sieg gefeiert. (Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen.)

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 21:09 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Thiem

Das war ein Comeback nach Wunsch! Dominic Thiem steht beim Masters-Turnier in Madrid in Runde 3 - nach einem starken Auftritt, aber auch einem dankbaren Gegner bei der Rückkehr. 6:1, 6:3 hieß es für den Weltranglisten-Vierten nach nur 58 Minuten Spielzeit gegen den US-Amerikaner Marcos Giron.

Thiem startete mit einem Doppelfehler und Vorhandfehler ins Match - machte dies aber via Ass und Vorhandwinner wett. Zum 1:1 glich Giron noch souverän aus, danach ging es schnell. Drei Fehler halfen Thiem beim Break zum 3:1, eine prächtige Rückhand zum Doppelbreak und 5:1; neun Winner standen nach Durchgang 1 auf der Habenseite des US-Open-Champs, der vor allem mit der Vorhand ordentlich Dampf machte.

Giron, aktuell Weltranglisten-91., hatte sich bislang im Laufe seiner Karriere noch nicht als Sandplatzexperte hervorgetan und seine beiden Challenger-Turniersiege jeweils auf Hartplatz errungen, in Madrid war er durch die Qualifikation gekommen und hatte zum Auftakt immerhin Pablo Andujar in einem knapp dreieinhalb Stunden dauernden Match bezwungen.

Thiem mit 20 Winnern zum Sieg

Gegen Thiem sollte ihm die neu gewonnene Sandplatzliebe aber kaum helfen. Auch in Satz 2 gelang dem Österreicher das frühe Break, diesmal zum 2:1, bei eigenem Aufschlag ließ er weiterhin nichts zu. Am Ende legte Thiem holte sich Thiem beim Aufschlag Giron mit einer feinen Rückhand drei Matchbälle, die dieser allesamt noch abwehrte, bei Matchball Nummer vier aber legte er seine Vorhand ins Netz.

20 Winner standen bei Thiem am Ende auf dem Zettel, 12 davon mit der Vorhand (2 via Rückhand und 6 mit Aufschlag) - bei 14 Fehlern ohne Not. Giron kam nur zu 7 Gewinnschlägen - ein klares Zeichen, wer im Match den Ton angegeben hatte. Zumal Giron 16 unerzwungene Fehler unterlaufen waren.

Hier könnt ihr das Match im tennisnet-Liveticker nachlesen!

Thiem: "War überrascht, wie gut es lief"

"Ich wollte endlich raus", sagte Thiem im Anschluss. "Das Training war super, aber ich habe lange kein Match gespielt. Es hat sich großartig angefühlt, speziell auf diesem Platz, wo ich schon einige tolle Siege gefeiert habe", deutete Thiem unter anderem auf seine Siege über Rafael Nadal oder Stan Wawrinka an. "Ich war überrascht, wie gut es lief", so der zweifache Finalist in Madrid (2017, 2018).

Auch seine Beinarbeit sei gut gewesen. Die Bedigungen in Madrid möge er ohnehin, "ich bin sehr glücklich, wie das Match verlaufen ist." Dennoch gebe es einiges zu verbessern, "meine Schläge müssen länger werden, und ich muss weniger Fehler machen." Er hoffe, am Donnerstag noch besser zu spielen.

Im Achtelfinale von Madrid wartet auf Thiem nun Alex de Minaur.

Die gesamte Auslosung der Herren im Überblick

Alle Infos zum Turnier in Madrid