ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid kommt es zu einer Neuauflage des US-Open-Endspiels zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. Das Match gibt es ab 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2021, 20:41 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Alexander Zverev treffen im Madrid-Halbfinale aufeinander

Was war das für ein Viertelfinaltag in Madrid? Zunächst setzte sich Dominic Thiem gegen John Isner in drei umkämpften Sätzen durch, danach machte Alexander Zverev mit einem Zweisatzerfolg über Rafael Nadal die Neuauflage des US-Open-Endspiels perfekt.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Das Aufeinandertreffen in New York im September des vergangenen Jahres war das bislang letzte Duell der beiden guten Freunde. Thiem stellte im Big Apple im direkten Vergleich auf 8:2, die bislang einzige Partie der beiden in Madrid ging im Jahr 2018 aber klar an Zverev.

Thiem vs. Zverev - wo es einen Livestream gibt

Hier das Einzel-Tableau in Madrid