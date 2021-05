ATP Masters Madrid: Rafael Nadal vs Carlos Alcaraz live im TV, Livestream und Liveticker

Beim ATP-Masters-Turnier in Madrid treffen erstmals Sandplatzkönig Rafael Nadal und Youngster Carlos Alcaraz aufeinander. Das Spiel ist für 15 Uhr angesetzt, im TV und Livestream seid ihr bei Sky live dabei - und im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 23:02 Uhr

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz

Rafael Nadal hat mit seinem Sieg in Barcelona ein Ausrufezeichen gesetzt in Sachen Sandplatzform - nachdem er in Monte Carlo noch gewackelt hatte. Madrid gehört indes nicht zu den Plätzen, auf denen Nadal immer zu Bestform aufläuft. Eine Chance für Carlos Alcaraz, den viele als Nadal-Nachfolger sehen?

Nadal gegen Alcaraz, es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Spanier - des 34-jährigen Routiniers gegen den 17-jährigen Youngster.

Nadal ist aktuell auf Weltranglisten-Platz 2 notiert, Alcaraz auf Rang 120.

Wann kommt Nadal gegen Alcaraz?

Das Spiel zwischen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz ist nicht vor 15 Uhr angesetzt. Im TV seid ihr auf Sky dabei, im Livestream auf Sky und TennisTV sowie im Matchtracker bei uns!

