ATP Rotterdam: Finalsieg - Gael Monfils schlägt Felix Auger-Aliassime

Gael Monfils hat seine tolle Form erneut unter Beweis gestellt. Er gewann das ATP-500er-Turnier in Rotterdam im Finale gegen Felix Auger-Aliassime.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2020, 17:33 Uhr

© Getty Images Gael Monfils

Monfils siegte mit 6:2 und 6:4, verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr und feierte seinen zehnten Turniersieg auf der ATP-Tour. Und seinen zweiten in Folge - erst in der vergangenen Woche hatte er beim Heimspiel in Montpellier gewonnen.

Auger-Aliassime unterliefen gegen einen gewohnt großartig verteidigenden Monfils zu viele Fehler (32 ohne Not, 21 davon mit der Vorhand). Auch wenn er zum Ende des Matches noch mal großen Kampfgeist zeigte, vier Matchbälle abwehrte und ein Break zurückholte. Beim gefährlichen 5:4 und 0:15 aber legte Monfils noch mal zu und machte vier Punkte in Folge.

Monfils will noch mal angreifen

Monfils scheint es noch mal wissen zu wollen und lässt seinen Worten aktuell Taten folgen. Kürzlich erst hatte er zum wiederholten Male angekündigt, die Top 5 der Welt erreichen zu wollen. Aktuell steht er auf Platz 9 im ATP-Ranking.

Auch seine maue Finalbilanz hat der 33-jährige Franzose mit seinen beiden Siegen in Montpellier und Rotterdam verbessert - er steht nun bei 10 Turniersiegen und 21 Finalniederlagen. Es ist das erste Mal im Laufe seiner Karriere, dass Monfils überhaupt zwei Turniere in einem Jahr gewinnen konnte.

"Du bist jung, du verbesserst dich schnell - du wirst noch viel gewinnen. Dieses Turnier und andere Turniere", lobte Monfils seinen Finalgegner.

"Es war eine fantastische Woche für mich. Ich liebe es so sehr hier zu spielen", sagte er weiter und verwies auf sein Team und seine Ziele. "Wir arbeiten hart und endlich sieht man die Resultate."

Monfils streicht 406.840 Euro für seinen Sieg ein, Auger-Aliassame bekommt die Hälfte.

"FAA" wieder in Form

Auger-Aliassime wartet damit weiterhin auf seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour. Der 19-Jährige hat bislang alle vier Finals verloren, zeigt sich aber dennoch wieder in starker Form.

"FAA" hatte vor einem Jahr mit dem Finale in Rio de Janeiro seinen Lauf in Richtung Weltspitze gestartet, als er als Weltranglisten-104. ins Rennen ging. Im Herbst hatte er dann die Top 20 geknackt, allerdings auch vermehrt Niederlagen einstecken müssen. Auch beim ATP Cup zu Beginn der neuen Saison startete Auger-Aliassime stotternd, in Adelaide und nun in Rotterdam allerdings überzeugte er wieder.

Im Doppel hatten zuvor Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gesiegt. Die beiden Franzosen schlugen Henri Kontinen und Jan-Lennard Struff mit 7:6 (5), 4:6, [10:7].