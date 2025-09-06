Auger-Aliassime nach Halbfinal-Aus gegen Sinner: "Ich war zeitweise auf Augenhöhe"

Felix Auger-Aliassime kann trotz seiner US Open-Halbfinal-Niederlage gegen Jannik Sinner einiges Positives für die Zukunft aus New York mitnehmen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 15:10 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime agierte bei den US Open in Topform

Der Kanadier musste sich dem Weltranglisten-Ersten zwar mit 1:6, 6:3, 3:6 und 4:6 geschlagen geben, hielt jedoch phasenweise erstaunlich gut mit. Auger-Aliassime zeigte nach dem verlorenen ersten Satz Widerstandskraft und musste im gesamten zweiten Satz nur einen Punkt bei eigenem Aufschlag abgeben. Auch im vierten Satz hatte die derzeitige Nummer 27 der Welt Chancen, mit einem Break in Führung zu gehen und sogar einen Entscheidungssatz zu erzwingen. Ein Umstand, der den 25-Jährigen durchaus positiv in die Zukunft blicken lässt.

Die Fortschritte gegenüber der deftigen 0:6, 2:6-Klatsche, die Auger-Aliassime gegen Cincinnati gegen Sinner kassiert hatte, waren jedenfalls augenscheinlich. „Ich habe viel besser gespielt. Mein Aufschlag war viel besser“, meinte der Kanadier im Anschluss an das Halbfinale. „Es war seltsam. In Cincinnati hatten wir jahrelang nicht gespielt … und die Art und Weise, wie er zurückkam, wie schnell er spielte, hat mich einfach ein wenig überrascht.“

"Ich war mit vielen Dingen zufrieden"

Insgesamt sei er mit seinem Auftritt in New York sehr zufrieden gewesen, so der Kanadier, der im Turnierverlauf unter anderem Alexander Zverev in Runde drei bezwungen hatte. „Ich war mit vielen Dingen zufrieden … wie meinem Aufschlag, meinem Vorhandschlag, meinen Bewegungen auf dem Platz und auch mit der Rückhand. Es gibt viele Dinge.“ Es gehe nun darum, auf diesen positiven Dingen aufzubauen.

Auf die Frage, ob er sich in Zukunft als möglicher Herausforderer von Sinner und Alcaraz sähe, antwortete FAA dennoch zurückhaltend. „Die Zukunft wird es zeigen“, so der Kanadier, der anmerkte: "Ich war zeitweise auf Augenhöhe, einige Sätze habe ich dominiert. Natürlich fühle ich mich konkurrenzfähig, aber die Zukunft wird zeigen, wie nah ich dran bin.“

