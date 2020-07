bett1aces: Dominic Thiem schlägt Tommy Haas und steht im Finale

Dominic Thiem startet auch erfolgreich ins zweite Event der bett1aces. Im Halbfinale im Flughafen Tempelhof konnte der Österreicher Tommy Haas mit 7:6 (4) und 6:3 besiegen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.07.2020, 17:50 Uhr

Dominic Thiem schlägt auch beim zweiten Event der bett1aces auf

Dominic Thiem lässt in diesen Tagen keine Gelegenheit aus, auf dem Platz zu stehen. Nach den "Thiem´s 7" startete der Österreicher bereits beim ersten Event der bett1aces, konnte dort mit einem hauchdünnen Finalsieg über Matteo Berrettini auch den Titel holen. Nun startet Thiem auch beim zweiten Event des Berliner Showturniers am Flughafen Tempelhof. Mit Tommy Haas bekam er im Halbfinale gleich einen äußerst interessanten Gegner zugelost.

Haas war nämlich extra für die Exhibition-Events in Berlin aus der Tennispension zurückgekehrt und zeigte bereits im Steffi-Graf-Stadion starke Leistungen - und lieferte gestern mit seinem Sieg über Jan-Lennard Struff gar eine Sensation ab. Auch der Start gegen den Weltranglistendritten, Dominic Thiem, verlief recht gut für Tommy Haas. Zwar musste der Deutsche ein frühes Break hinnehmen - dieses konnte er aber postwendend egalisieren und in der Fortdauer des ersten Satzes seinen Aufschlag auch souverän halten.

Haas vergibt zwei Satzbälle

Beim Stand von 4:3 für Haas hatte dieser gar die Möglichkeit, ein Break zu schaffen, kam nach leichten Fehlern von Dominic Thiem zu einem 0:30. Dann legte der Weltranglistendritte aber einen Gang zu, spielte sich aus dieser Drucksituation und konnte ausgleichen. Die ersten Satzbälle fand dennoch Tommy Haas vor, der Außenseiter kam beim Stand von 6:5 zu einem 40:15 - Thiem konnte aber mit zwei ganz feinen Long-Line-Bällen abwehren.

Ein Tiebreak musste also die Entscheidung bringen. In diesem nahm der Weltranglistendritte das Heft in die Hand und war der deutlich aktivere Spieler am Platz. Mit 7:6 (4) konnte der große Favorit folgerichtig auf 1:0-Sätze stellen. Tommy Haas steckte dies aber gut weg und fand gleich im ersten Spiel des zweiten Durchgangs einen Breakball vor, den vergab der 42-Jährige aber etwas leichtfertig.

Die nächsten Breakchancen in diesem zweiten Satz gab es dann auf der Seite von Dominic Thiem, der von einer Unkonzentriertheit Haas´ profitierte und gleich den ersten Breakball zum 3:1 nutzen konnte. Das war die Vorentscheidung in dieser Partie, Tommy Haas konnte seinem 16 Jahre jüngeren Gegenüber nichts mehr entgegensetzen und musste sich schlussendlich mit 7:6 (4) und 6:3 geschlagen geben.

Im Finale gegen Sinner

Dominic Thiem wird das Endspiel am morgigen Sonntag gegen Jannik Sinner bestreiten, den er bereits vor wenigen Tagen beim Event im Steffi-Graf-Stadion besiegen konnte. Der Italiener hatte im ersten Halbfinale Roberto Bautista Agut doch etwas überraschend besiegen können. Das Match gibt es bei uns im Liveticker und live auf ServusTV.

Das Spiel gibt es in unserem Liveticker nachzulesen.