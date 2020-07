bett1Aces: Finaleinzug - Sevastova lässt Svitolina keine Chance

Anastasija Sevastova ist Petra Kvitova ins Finale des zweiten Teils der bett1Aces gefolgt. Sie ließ im letzten Spiel des Tages der Weltranglisten-Fünften Elina Svitolina keine Chance.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.07.2020, 19:16 Uhr

© Getty Images Anastasija Sevastova

6:1, 6:1 hieß es am Ende überraschend deutlich für die Nummer 43 der WTA-Weltrangliste, die nur neun Punkte bei eigenem Aufschlag abgab - und von 22 Fehlern ohne Not ihrer Gegnerin profitierte. Nur 47 Minuten dauerte die einseitige Partie, die Sevastova gar nicht als solche annehmen wollte: „Es war trotz des deutlichen Resultats ein schwieriges Match. Man darf nie nachlassen, es war körperlich auch anstrengend", so die 30-Jährige Lettin mit der feinen Klinge.

Sie trifft im Finale nun auf die gleichaltrige Petra Kvitova, ihres Zeichens zweifache Wimbledonsiegerin, die eher auf den schnellen Durchzug setzt. "Da muss ich mich noch besser bewegen, sie ist eine solch gute Rasen- und Hartplatzspielerin", weiß auch Sevastova. Kvitova hatte bereits am Freitag ein Finale der bett1Aces gespielt, das "Nachholfinale" der Rasen-Auflage, das wegen schlechten Wetters ebenfalls schon in den Hangar 6 am Tempelhof verlegt worden war. Hier hatte Svitolina am Ende gewonnen.

Das Finale des zweiten Teils zwischen Sevastova und Kvitova ist nun für Sonntag als zweites Match nach 16 Uhr angesetzt, nach dem Finale der Herren also zwischen Dominic Thiem und Jannik Sinner. Bereits ab 12 Uhr duellieren sich um den dritten Platz Tommy Haas und Roberto Bautista Agut sowie Andrea Petkovic und Svitolina.