bett1Aces - Spiel um Platz 3: Haas verletzt, Petkovic bezwingt Svitolina

Für Ex-Profi Tommy Haas war das Einladungsturnier von Berlin vorzeitig beendet. Der 42-Jährige musste am Sonntag seine Teilnahme am Spiel um Platz drei gegen den Spanier Roberto Bautista Agut wegen einer einer Verletzung in der linken Wade absagen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.07.2020, 15:30 Uhr

Für Haas trat Landsmann Mischa Zverev an, der das Duell mit 6:4, 6:3 für sich entschied.

Haas hatte am Samstag auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof das Halbfinale gegen den Weltranglistendritten Dominic Thiem (Österreich) mit 6:7, 3:6 verloren. Am Freitag hatte Haas den Weltranglisten-34. Jan-Lennard Struff (Warstein) mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) bezwungen.

Für Andrea Petkovic endete das Turnier mit einem Erfolgserlebnis. Die 32-Jährige aus Darmstadt gewann das Spiel um Platz drei gegen die Weltranglistenfünfte Elina Svitolina (Ukraine) mit 6:4, 7:6 (7:1).

Um 16 Uhr startet das Endspiel der Herren zwischen Thiem und Jannik Sinner. Bei tennisnet.com seid ihr im Liveticker dabei!