Corona-Pandemie: Tennis-Bundesliga der Herren abgesagt

Nach der Bundesliga der Damen ist nun auch die Herren-Tennisbundesliga für 2020 abgesagt. Das teilte der DTB am Donnerstag mit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2020, 13:44 Uhr

Keine Tennis-Bundesliga im Jahr 2020 - das gab der Deutsche Tennis Bund am Donnerstagmittag bekannt. Offizieller Spielstart wäre der 5. Juli 2020 gewesen. Auch die 2. Bundesliga wird nicht stattfinden.

„Die Entscheidung, sämtliche Spiele der ersten und zweiten Tennis-Bundesliga abzusagen, ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben dies in enger Abstimmung mit allen betroffenen Vereinen entschieden und sind letztlich zu dem Schluss gekommen, dass die Gesundheit aller Beteiligten und die weitere Eindämmung einer Ausbreitung des COVID-19-Erregers derzeit oberste Priorität haben“, wird DTB-Präsident Ulrich Klaus zitiert.

In der 1. Tennis-Bundesliga betrifft dies 10 Mannschaften, in der 2. Bundesliga insgesamt 18 Teams (9 in der 2. Bundesliga Nord, 9 in der 2. Bundesliga Süd).

Damit wird es in dieser Saison keine Auf- oder Absteiger in der 1. und 2. Bundesliga geben. Auch die Bundesliga der Herren 30 (mit jeweils sieben Mannschaften in Nord und Süd) wird nicht stattfinden.

Die Bundesliga-Spiele der Damen waren bereits am 23. März abgesagt worden, diese hätten bereits Anfang Mai beginnen sollen.