Die tennisnet-Wunschliste für 2020

Haben wir plus/minus drei Wünsche frei für 2020? Hervorragend - dann wünschen wir doch mal...

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.12.2019, 11:40 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Jörg Allmeroth:

Worüber ich mich am meisten freuen würde? Wenn mein langgehegter Wunsch in Erfüllung ginge, dass die Tennisprofis sich ab sofort per Dekret selbst um ihre verschwitzten, dreckigen Handtücher kümmern würden. Und wenn der Gebrauch der Handtücher im Sinne eines zügigeren Spielflusses stark eingeschränkt würde.



Jens Huiber:

- ein obligatorischer Handtuchhalter bei allen Turnieren

- kein Regen in Kitzbühel, kein Schnee in München

- ein Slice von Andrey Rublev, egal, wann und zu welchem Anlass

- keine Plastikhüllen für Tennisschläger, nirgends

- eine selbstauferlegte Stöhn- und Schreibeschränkung der Frauen und Herren

- ein Topspin-Ball von Karolina Pliskova, egal, wann und zu welchem Anlass

- ein WTA-Finalturnier, bei dem alle Matches zu Ende gespielt werden

- ein Davis-Cup-Treffen Österreich gegen Deutschland in Madrid



Robert M. Frank:

Ich würde mir für das internationale Tennis wünschen, dass es unter den Top 20 wie bereits im Vorjahr wieder einige positive Überraschungen gibt. Im Speziellen für den Tennissport in Deutschland wäre es wünschenswert, dass die Lücke zum internationalen Tennis sowohl bei den Herren als auch bei den Damen sowie im Nachwuchsbereich etwas geschlossen werden kann. Ich erhoffe mir seitens der deutschen Tennisverbände und der Politik weitere Umstrukturierungsmaßnahmen und neue innovative Konzepte bei der Ausbildung von Talenten, um den Tennissport in Deutschland sowohl an der Spitze als auch an der Basis auf ein höheres Level als aktuell zu bringen.



Florian Goosmann:

Ich wünsche mir, dass...

... Roger Federer noch mal bei einem Major-Turnier zuschlägt – so wie 2019 in Wimbledon sollte es für ihn nicht zu Ende gehen

... Dominic Thiem für seine harte Arbeit bei einem Grand-Slam-Turnier belohnt wird. Melbourne oder Paris, Hauptsache England

... Ash Barty weiterhin so cool bleibt

... Rafa Nadal und Daniil Medvedev gesund bleiben

... die Plätze weiterhin wieder etwas schneller werden. Angriffstennis ist nach wie vor das beste Tennis

... Dominic Thiem und Günter Bresnik sich versöhnen… es wäre sonst doch jammerschade

... Ivo Karlovic noch ein Jährchen dranhängt. Er wird ja 2021 erst 42...



Nikolaus Fink:

Ich würde mich freuen, wenn wir 2020 ähnlich spannende Matches zu sehen bekommen wie in der Vorsaison.

