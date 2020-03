Dominic Thiem erstmals Dritter in der Weltrangliste

Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste den dritten Platz eingenommen - und steht damit so hoch wie noch nie.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 09:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Thiem hat aktuell 7.045 Punkte auf dem Konto und liegt damit nur noch hinter Novak Djokovic (10.220) und Rafael Nadal (9.850). Thiem profitiert hierbei von der verletzungsbedingten Auszeit von Roger Federer: Der Schweizer verlor nämliche seine 500 Zähler vom Vorjahressieg in Dubai, er kommt aktuell nur noch auf 6.630 Punkte.

Thiem hat allerdings beim kommenden Masters-Turnier in Indian Wells stolze 1.000 Punkte von seinem Turniersieg in 2019 zu verteidigen. Zwar kann Federer nicht an ihm vorbeiziehen - auch er hat vom Finale 600 Zähler gutzumachen, fällt aber aus -, selbst bei einem frühen Aus würde Thiem vor Federer bleiben. Jedoch lauert hintendran mit Daniil Medvedev (aktuell 5.890 Punkte) Konkurrenz. Der Mann aus Moskau hat "nur" die dritte Runde in Indian Wells zu verteidigen.

Thiem - die Ranking-History

Thiem steht als Weltranglisten-Dritter damit so hoch wie noch nie. Ein kurzer Blick auf seinen gesamten Weltranglistenverlauf: Erstmals in der ATP-Weltrangliste aufgetaucht war Thiem am 9. August 2010 als Nummer 946.

Am 18. Juni 2012 knackte er dann erstmals die Top 500 als Nummer 499.

In die Top 200 ging es am 9. September 2013: Thiem hatte hier zunächst ein Future-Turnier in Italien für sich entschieden und anschließend beim Challenger in Como das Finale erreicht und notierte damit auf Platz 166.

Am 17. Februar 2014 knackte er dann die Top 100. Im Frühjahr zeigte er dann erstmals bei den großen Turnieren auf Sand auf (in Madrid gewann er gegen Stan Wawrinka), zog am 21. Juli 2014 in die Top 50 ein und erreichte in Kitzbühel sein erstes ATP-Finale (Niederlage gegen David Goffin). Der nächste Meilenstein folgte ein Jahr später, als er am 10. August 2015 die Top 20 bezog (nach Turniersiegen in Nizza, Umag und Gstaad).

Erstmals die Top 10 erreichte Thiem am 6. Juni 2016, nachdem er bei den French Open bis ins Halbfinale gekommen war (Niederlage gegen Novak Djokovic), die Top 5 erspielte er sich am 6. November 2017 mit Platz 4. Und seit dem 2. März 2020 ist Thiem nun also die Nummer 3.

Wie weit es für ihn noch geht..?

Zur gesamten Ranking-History von Dominic Thiem