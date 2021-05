Dominic Thiem nach Comeback-Sieg: "Brauche 100 Prozent, in jedem Aspekt meines Spiels"

Dominic Thiem hat sich mit einem starken Match in Madrid auf der Tour zurückgemeldet. Zufrieden war er danach - auch wenn er noch Raum für Verbesserungen sieht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2021, 12:53 Uhr

Nicht mal eine volle Stunde musste Dominic Thiem am Dienstagabend in der Caja Magica arbeiten, dann war seine Rückkehr auf die Tour auch schon beendet: 6:1, 6:3 hieß es nach 58 Minuten Spielzeit gegen den US-Amerikaner Marcos Giron, der sich als dankbares Auftaktlos bewies. Zum einen, weil er nicht wirklich ein Sandplatzexperte ist, zum anderen, weil er am Vortag fast dreieinhalb Stunden mit Pablo Andujar auf dem Platz stand.

"Das hat mir sicher in die Karten gespielt", erklärte Thiem nach seinem Erfolg. Er gab sich aber auch generell zufrieden mit seiner Vorstellung. Zurecht: 20 Winner brachte er in der doch kurzen Spielzeit unter, 12 davon mit der Vorhand, 6 mit dem Aufschlag, 2 mit der Rückhand, Fehler ohne Not fabrizierte er 14 Stück, wobei er sich auf der Rückhand schadlos hielt.

Dennoch hat auch Perfektionist Thiem noch Blick für Verbesserungen. Die Bälle müssen länger ins Feld kommen, die Fehler weniger werden, so der Weltranglisten-Vierte nach dem Sieg. "Ich bin aber sehr glücklich, wie das Match verlaufen ist."

Thiem bei eigenem Aufschlag nie in Not

Thiem kam nach einem Doppel- und Vorhandfehler und dem folgenden 0:30 gleich zu Beginn eigentlich gar nicht mehr in Bredouille bei eigenem Aufschlag. Nur acht Punkte gab er insgesamt bei eigenem Service ab, in nur acht Aufschlagspielen - eine starke Quote. Dazu kamen vier Breaks, nur ein einziges Spiel ging über Einstand - das letzte, als Giron zunächst drei Matchbälle am Stück beherzt abwehrte, dann aber noch mal zwei Fehler einstreute.

Thiem schien trotz des klaren Verlaufs das gesamte Match über voll da - es ist auch eine Voraussetzung für sein Spiel, wie er im Anschluss erklärte. "Ich brauche für mein Spiel 100 Prozent Intensität und Energie. Ich bin nicht der Typ, der sich durch ein Mach durchserviert, nur eine geringe Intensität benötigt und dennoch gewinnt", erklärte Thiem und erinnerte dabei an Rafael Nadal. "Ich brauche 100 Prozent, in jedem Aspekt meines Spiels."

Thiem mit 3:0-Bilanz gegen Alex de Minaur

Im Achtelfinale von Madrid sicher auch, zumal er mit dem australischen Dauerläufer Alex de Minaur am Donnerstag einen Gegner vor sich hat, dem es ähnlich geht.

Gegen de Minaur, aktuell Weltranglisten-24., hat sich Thiem in den bisherigen Duellen schadlos gehalten: 3:0 steht's für den Lichtenwörther, das letzte Duell entschied Thiem im Viertelfinale der US Open 2020 in klaren drei Sätzen für sich. Und machte sich anschließend auf, den Titel zu holen.

Es gibt schlechtere Erinnerungen.

