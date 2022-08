Dominic Thiem schlägt auch in Metz auf

Dominic Thiem wird im September auch beim ATP-250-Turnier in Metz an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 19:47 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt auch in Metz auf

Dominic Thiems Turnierplan für den Rest der Saison nimmt allmählich Form an: Der Österreicher wird beim vom 19. bis 25. September stattfindenden ATP-250-Hallenevent in Metz aufschlagen. In der Woche danach wird sich der US-Open-Sieger von 2020 in Tel Aviv die Ehre geben.

In Metz wartet auf Thiem große Konkurrenz, haben unter anderem doch auch Daniil Medvedev, Pablo Carreno Busta und Hubert Hurkacz ihr Kommen zugesagt. Der Pole wird im Nordosten Frankreichs auch als Titelverteidiger an den Start gehen.

Thiem 2016 im Finale

Thiem schlug bisher erst einmal in Metz auf, erreichte 2016 aber gleich das Finale. In diesem musste er sich Lucas Pouille mit 6:7 (5) und 2:6 geschlagen geben.

In diesem Jahr wird Thiem darauf hoffen, seinem Ziel, das Jahr unter den Top 100 abzuschließen, einen Schritt näherzukommen. Aktuell liegt der Niederösterreicher in der Weltrangliste auf Position 231. Aus diesem Grund muss er auch sein Protected Ranking in Anspruch nehmen, um in Metz spielen zu können.

