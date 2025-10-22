tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Daniil Medvedev und Matteo Berrettini erreichen Achtelfinale

Daniil Medvedev und Matteo Berrettini sind bei den Erste Bank Open am Mittwoch ins Achtelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 17:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA pictures Daniil Medvedev gewann seine Auftaktpartie in Wien

Daniil Medvedev hat seinen Erfolgslauf in der ersten Runde der Erste Bank Open fortgesetzt. Der ehemalige Weltranglistenerste, der am Sonntag das ATP-250-Turnier im kasachischen Almaty gewonnen hatte, setzte sich in Wien zum Auftakt gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 6:4, 6:7 (7) und 6:2 durch.

Im Achtelfinale kommt es für Medvedev, der das Turnier in Österreichs Bundeshautstadt vor drei Jahren gewann, zum Wiedersehen mit Corentin Moutet. Im Finale von Almaty war er gegen den Franzosen in drei Sätzen siegreich geblieben. Moutet hatte am Mittwoch in der Marx Halle seinerseits keine Probleme und schlug Damir Dzumhur souverän mit 6:3 und 6:0.

Zverev und Melo verlieren im Doppel

In der Stadthalle hatte sich im ersten Match des Tages Matteo Berrettini gegen den Australier Alexei Poyprin mit 7:6 (5) und 6:3 behauptet. Der Italiener trifft nun auf Cameron Norrie, der am Dienstag gegen Andrey Rublev für eine Überraschung gesorgt hatte. Auch Berrettinis Landsmann Flavio Cobolli erreichte am Mittwoch durch einen 7:6 (6) und 6:2-Erfolg über Tomas Machac die Runde der letzten 16, nun droht ihm ein Duell mit Jannik Sinner.

In der Doppel-Konkurrenz setzte es am Mittwoch unterdessen das Aus für Alexander Zverev. Der Deutsche, der sich am Dienstagabend ins Einzel-Achtelfinale gemüht hatte, verlor an der Seite von Marcelo Melo gegen Harri Heliövaara und Henry Patten klar mit 3:6 und 1:6.

Hier das Einzel-Tableau in Wien

Hier das Doppel-Tableau in Wien