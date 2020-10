tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem, Novak Djokovic und Stan Wawrinka am Dienstag im Einsatz

Der Spielplan für den heutigen Dienstag ist da: Mit Dominic Thiem und Novak Djokovic werden die beiden Topfavoriten in Wien ins Turniergeschehen einsteigen, auch Stan Wawrinka wird sein Auftaktmatch bestreiten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 08:25 Uhr

Dominic Thiem und Novak Djokovic veredeln den Spielplan für den Dienstag bei den Erste Bank Open

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Bereits seit Samstag hält sich Dominic Thiem regelmäßig in der Wiener Stadthalle auf, ist bereit für seinen Auftakt, wie der Österreicher in der Eröffnungspressekonferenz erklärte. Den "Auftakt light" gab es bereits am gestrigen Montag für den Heimfavoriten, bei seinem Auftritt an der Seite von Dennis Novak in der Doppelkonkurrenz musste der Weltranglisten-Dritte aber mit dem verwaisten NextGen-Court Vorlieb nehmen - und gegen das routinierte Doppel Murray/Skupski eine knappe Niederlage einstecken.

Erste Bank Open Spielplan Tag 2: Mit Thiem, Djokovic und Wawrinka

Bei seinem ersten Auftritt in der Einzelkonkurrenz bekommt es Dominic Thiem am Dienstag im dritten Match nach 14:00 Uhr (in unserem Liveticker) mit einem anderen Gegner zu tun als erwartet. Statt Kei Nishikori, der am Montagabend aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter sein frühzeitiges Saisonende bekanntgeben musste, wird der Österreicher nun auf den Lucky Loser Vitaliy Sachko treffen, der für den Japaner ins Feld gerückt war.

Bereits im ersten Spiel des Tages gibt es am Centre Court ein wahres Schlagerspiel zu sehen. Grigor Dimitrov und Karen Khachanov werden um 14:00 Uhr den Spieltag in der Wiener Stadthalle eröffnen. Direkt im Anschluss wird auch der Topfavorit auf den Turniersieg ins Spielgeschehen einsteigen, Novak Djokovic trifft in seinem Auftaktmatch bei den Erste Bank Open auf seinen Landsmann Filip Krajinovic.

Evans, Hurkacz und Lajovic auf dem NextGen Court

Am Centre Court werden sich nach Dominic Thiems erstem Auftritt außerdem noch Cristian Garin und Stan Wawrinka untereinander ausmachen, wer es wohl mit dem Österreicher in Runde zwei zu tun bekommen wird. Vorausgesetzt natürlich, der US-Open-Sieger lässt gegen Vitaliy Stachko nichts anbrennen.

Auf dem NextGen-Court, auf dem in diesem jahr aufgrund von COVID-19 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird, treffen nach einem Doppelmatch Hubert Hurkacz und Attila Balasz aufeinander. Gleich im Anschluss trifft der Qulifikant Aljaz Bedene auf den Briten Dan Evans, ehe Dusan Lajovic gegen den Lucky Loser Lorenzo Sonego ins Turniergeschehen eingreifen wird.

Alle Spiele der Erste Bank Open könnt ihr live im TV und Livestream beim Turnier-Hostbroadcaster ServusTV verfolgen. Auch der ORF hat sich die rechte für ausgewählte Matches gesichert.

