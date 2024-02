Rafael Nadal verteidigt Saudi-Arabien-Einstieg und seine Werte

Rafael Nadal hat sich der Kritik nach seiner Ernennung als Tennis-Botschafter für Saudi-Arabien gestellt - der spanische Großmeister hegt große Hoffnungen auf einen Wandel.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 10:40 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in Saudi-Arabien eine Academy errichten

Es war dann doch eine Überraschung, als vor wenigen Wochen die Meldung über Tennis-Twitter flackerte, dass ausgerechnet Rafael Nadal zum Tennis-Botschafter in Saudi-Arabien ernannt wurde - und eine Academy vor Ort plant.

Saudi-Arabien hatte in den vergangenen Jahren immer mehr in den Sport investiert, von Golf über Formel 1 bis Fußball. Auch im Tennis will man seit einiger Zeit mächtig Fuß fassen, was einige Tennis-Granden gar nicht gut heißen. Denn den Saudis wird "Sportwashing" vorgeworfen: Man nutze den Sport, um die Menschenrechtsprobleme im eigenen Land zu übertünchen.

Nadal erklärte nun seinen Einstieg in der TV-Show 'El Objetivo'. "Ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien mich braucht, um sein Image aufzupolieren. Es ist ein Land, das sich der Welt geöffnet hat und ein Land mit großem Potenzial ist, oder?", so Nadal. Und der Gedanke, dass nun auch er sich ans große Geld verkauft habe? "Ich verstehe, dass die Leute so denken."

Nadal: " ...dann werde ich Ihnen sagen, dass ich mich völlig geirrt habe"

Zweifelsfrei gebe es Dinge, die verbessert werden müssten, so Nadal weiter. "Es ist ein Land, das in vielen Dingen hinterherhinkt, es hat sich erst kürzlich geöffnet. Wenn das Land nicht die Entwicklung vollzieht, die es meiner Meinung nach in den nächsten 10 bis 15 Jahren durchlaufen muss, werde ich Ihnen sagen, dass ich mich völlig geirrt habe."

Nadal betonte auch seine Überzeugung, immer im Einklang mit den Werten arbeiten zu können, die er für richtig halte. "Wenn das nicht der Fall ist, werde ich Ihnen sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe."

Für den 37-Jährigen geht es tennismäßig aktuell nur schleppend voran. Nach seinem Saisonstart in Brisbane und der dort zugezogenen Verletzung wollte "Rafa" in der kommenden Woche in Doha sein Comeback feiern. Dort sagte er nun ab. Sein Plan nun: das Netflix-Showmatch gegen Carlos Alcaraz am 3. März und dann das erste 1000er-Turnier in diesem Jahr in Indian Wells.