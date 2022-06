Roger Federer: Comebackplan steht - Laver Cup, Basel, 2023

Wann kehrt Roger Federer zurück auf die Tennistour? Es ist die große Frage - nun gab der Maestro selbst Antworten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2022, 12:13 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Dass es mit dem erträumten Comeback beim Wimbledonturnier 2022 nichts werden würde, war spätestens mit dem Blick auf die Meldeliste für die Championships klar - Federer tauchte hier nämlich nicht auf.

Nun aber gab Federer seinen Plan für 2022 bekannt - und auch die Aussicht auf danach. "Ich habe bislang nicht weiter geplant als für den Laver Cup und Basel", erklärte Federer gegenüber dem Schweizer Tagesanzeiger. "Nach Basel ist die Saison ohnehin rum."

Federer hatte sich in der vergangenen Jahren gleich mehrerer Operationen am Knie unterziehen müssen. In 2020 zwei Mal, nachdem ein erster Eingriff nicht gänzlich erfolgreich war, nach seinem Comeback in 2021 gab es erneute Probleme, Federer musste wieder einen Eingriff angehen. Für das erneute Comeback will er entsprechend nichts überstürzten.

Spielt Roger Federer auch 2023? "Das wäre der Plan"

Es sei wichtig für ihn, wieder fit zu werden, um voll trainieren zu können. Danach werde er schauen, wie viele Turniere er spielen könne - und wo. "Der Laver Cup ist ein guter Start, da muss ich keine fünf Matches innerhalb von sechs Tagen spielen."

Genau das müsste er aber in Basel tun (wenn er weit kommen will). "Die nächsten drei, vier Minate werden extrem wichtig", so Federer, der sich bereits auf einem guten Weg sieht.

Wie aber sieht es mit der Spielzeit 2023, will Federer da weitermachen? "Ja, definitiv", versprach er. "Wo und wann, das weiß ich noch nicht." Aber auch 2023 zu spielen, "das wäre definitiv der Plan."

Federer über Nadal-Sieg in Paris: "Gigantisch"

Federer aber ist freilich nicht "nur" Tennisprofi, sondern auch Tennisfan, und als solcher meist vorm TV, wenn seine Kollegen spielen. Nadals 14. French-Open-Sieg habe er allerdings nicht gesehen, das Viertelfinale gegen Novak Djokovic "ein bisschen, bevor ich schlafen gegangen bin". Allgemein sei es verrückt, was Nadal erreicht habe. Er selbst habe ja den Sampras-Rekord mit den 14. Grand-Slam-Titeln erreicht, "jetzt hat Rafa die French Open 14 Mal gewonnen, das ist unglaublich."

Nach dem zehnten, elften Mal habe er schon gedacht: "Das ist nicht möglich. Aber er setzt die Limits immer höher. Das ist gigantisch."