Roland Garros 2025: Fonseca düpiert Hurkacz, auch Draper und Rublev weiter

Joao Fonseca hat sein großes Potential in der ersten Runde der French Open mit einem klaren Dreisatzerfolg über Hubert Hurkacz unter Beweis gestellt. Etwas mehr Mühe als der 18-Jährige hatten Jack Draper und Andrey Rublev.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 21:31 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca ließ Hubert Hurkacz keine Chance

Joao Fonseca sorgt bei seinem French-Open-Debüt für Furore! Der 18-jährige Brasilianer fertigte den an Position 30 gesetzten Hubert Hurkacz, der in der Vorwoche beim ATP-250-Turnier in Genf nur knapp im Finale gegen Novak Djokovic verloren hatte, am Dienstag mit 6:2, 6:4 und 6:2 ab.

Fonseca benötigte am rappelvollen Court 7 nur 100 Minuten Spielzeit, um den leicht angeschlagenen Hurkacz zu besiegen. Der Südamerikaner ließ kein einziges Break zu und bekommt es in Runde zwei mit dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert zu tun.

In der dritten Runde könnte Fonseca dann auf den Weltranglistenfünften Jack Draper treffen. Der Brite legte seinerseits am Dienstag einen Fehlstart in die French Open hin, gewann gegen den Italiener Mattia Bellucci aber letztlich souverän mit 3:6, 6:1, 6:4 und 6:2. Der Brite misst sich nun mit Gael Monfils oder Hugo Dellien.

Arnaldi schlägt FAA nach 0:2-Satzrückstand

Ebenfalls in Runde zwei steht Andrey Rublev, der gegen Lloyd Harris in vier Sätzen gewann. Auch die gesetzten Alex de Minaur und Jakub Mensik nahmen ihre Auftakthürden. Für eine kleine Überraschung sorgte indes Matteo Arnaldi, der Felix Auger-Aliassime nach 0:2-Satzrückstand mit 5:7, 2:6, 6:3, 6:4 und 6:2 schlug.

Eine große Sensation blieb am Dienstag aus. Alexander Zverev und Novak Djokovic zogen ohne Mühe in die zweite Runde eins, Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov mussten sich hingegen früh aus Paris verabschieden.

Hier das Einzel-Tableau in Paris