Rückblick WTA-Sandplatz-Saison 2025: Drei Siegerinnen, ein Trend

Madrid, Rom und Paris brachten 2025 unterschiedliche Titelträgerinnen hervor. Die WTA-Sandplatzsaison präsentierte sich offen – mit mehreren Spielerinnen auf Topniveau.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 17:23 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff ist in der vergangenen Saison in allen wichtigen Sandplatz-Finals gestanden

Abwechslung statt Alleinherrschaft: Die WTA-Tour-Sandplatzsaison 2025 lebte vor allem von ihrer Breite. Bei den drei großen Turnieren gab es drei verschiedene Siegerinnen – und ein gesamtes Feld, das gefühlt enger zusammengerückt ist als je zuvor.

In Madrid setzte Aryna Sabalenka ein Ausrufezeichen. Gegen Coco Gauff entwickelte sich ein intensives Finale, in dem Sabalenka ihre Power genau im richtigen Moment einbrachte. Ein Titel, der endgültig bewiesen hat, dass sie auch auf Sand längst mehr als konkurrenzfähig ist.

Ganz andere Vorzeichen herrschten in Rom: Dort nutzte Jasmine Paolini ebenfalls gegen Gauff die Gunst der Stunde – und vor allem die Unterstützung des Heimpublikums. Mit viel Tempo und Konstanz spielte sie sich durch das Feld und krönte ihre Woche mit dem Titel. Ein Durchbruch, der nachhaltig Eindruck hinterließ, zumal es nach Doha 2024 erst der zweite 1000er-Triumph der mittlerweile 30-Jährigen war.

In Paris rückte dann Gauff erst recht in den Mittelpunkt. Nach den Finalniederlagen in Madrid und Rom machte sie es bei den French Open 2025 besser – und sicherte sich den bislang größten Titel ihrer Karriere auf Sand. Diesmal hielt sie dem Druck stand und spielte ihre zahlreich vorhandenen Stärken konsequent aus.

Für 2026 deutet vieles auf eine Fortsetzung dieser offenen Konstellation hin. Sabalenka und Rybakina bringen die Wucht, Paolini das große Kämpferherz und auch Gauff hat mehrfach bewiesen, was sie auf der ganz großen Bühne liefern kann. Eine klare Favoritin ist nicht in Sicht, was die Sandplatzsaison bei den Damen aber erst recht spannend macht.