Taylor Townsend ist Mama geworden

Es ist Babywoche auf der Tennis-Tour! Nun hat auch Taylor Townsend ihr erstes Kind auf die Welt gebracht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 15:22 Uhr

© Instagram / tay_taytownsend Taylor Townsend

"Er ist so perfekt! Danke an alle für die guten Wüsche", schrieb die US-Amerikanerin in ein Instagram-Video mit dem neugeborenen Adyn Aubrey. Er kam am Sonntag auf die Welt.

Townsend reiht sich damit in eine Baby-Woche ein: Zuvor war schon die Geburt von Andy Murrays viertem Kind und Alexander Zverevs erstem bekannt geworden.

"Das Leben hat die lustige Art an sich, dich genau dahin zu bringen, wo du sein solltest", hatte die 24-Jährige im Oktober 2020 via Instagram ihre Schwangerschaft verkündet.

Townsend: Comeback scheint noch offen

Townsend gilt aufgrund ihrer Spielweise als eine der aufregendsten Tennisspielerinnen - sie sucht gerne den Weg ans Netz und vertraut ebenso gerne dem Slice, was eher ungewöhnlich auf der WTA-Tour ist. 2012 war sie die Nummer 1 bei den Juniorinnen, nachdem sie die Australian Open für sich entschieden hatte, im Einzel und Doppel. Im Doppel hatte sie zudem in Wimbledon (mit Genie Bouchard) und bei den US Open gewonnen.

Im Rampenlicht stand sie bei den US Open 2012, als ihr eine Wildcard fürs offene Hauptfeld seitens Patrick McEnroe aufgrund ihres etwas höheren Gewichts verweigert wurde - angeblich, weil man ihre langfristige Gesundheit im Blick habe. Die Entscheidung wurde unter anderem von Martina Navratilova und Lindsay Davenport hart kritisiert.

Nach einigen Aufs und Abs hatte sie 2019 bei den US Open aufgetrumpft, als sie in einem spektakulären Zweirundenspiel gegen die Weltranglisten-Vierte Simona Halep gewann und erst im Achtelfinale gegen die spätere Siegerin Bianca Andreescu ausschied.

Zuletzt spielte Townsend bei den US Open 2020 und erreichte dort das Halbfinale im Doppel. Aktuell steht sie auf Platz 98 im Einzel.

Ob oder wann sie ein Comeback plant, ist noch nicht bekannt.