Toni Nadal kritisiert Benoit Paire: "Nicht normal, dass man nicht kämpft"

Toni Nadal hat die vergangenen Auftritte und Aussagen von Benoit Paire scharf kritisiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.03.2021, 15:52 Uhr

Sie könnten unterschiedlicher kaum sein, die Herren Rafael Nadal und Benoit Paire: Der eine ist Mr. Intensity in Person, mit dem klaren Verständnis, eine innere Zufriedenheit nur dann zu hegen, wenn er auch 100 Prozent gegeben hat (was er eh immer tut). Und der andere? Nun, Benoit Paire hatte erst kürzlich in einem kleinen Essay seine Einstellung zum Profitennis erklärt und dargelegt, warum er lieber auf Platz 30 der Welt steht anstatt an der Spitze.

Aktuell liefert Benoit Paire allerdings alles andere als Top-30-Tennis ab, seit Wiederaufnahme der Tour hat der Franzose die Motivation vollends verloren, das Bubble-Leben macht ihm offenbar mehr zu schaffen, als er bewerkstelligen kann. Seine Bilanz seit August 2020: nur 2 Siege in 16 Spielen...

"Tennis ist für mich zu einem belanglosen Beruf geworden", klagte Paire zuletzt via Instagram, die Tour sei "traurig, langweilig, lächerlich", eine "Pseudo-Tour". In verlassenen Stadien ohne Atmosphäre anzutreten sei "nicht der Grund, warum ich Tennis spiele". In einem Interview mit der französischen L'Équipe hatte Paire dann noch dargelegt, dass er gerne so früh verliere wie möglich, um dem Bubble-Leben zu entfliehen. "Ich komme an, stecke das Geld ein und fahre zum nächsten Turnier. Ich mache meinen Job."

Toni Nadal: "Er tut dem Tennis damit keinen Gefallen"

Das hat nun Onkel Intensity auf den Plan gebracht. "Er tut dem Tennis damit keinen Gefallen", erklärte Toni Nadal, Rafael Nadals langjähriger Trainer, gegenüber Antena 3 Deportes. Dem Gedanken, dass man seinen Einsatz bringen müsse, werde zuletzt zu wenig Wert beigemessen. "Was nicht normal ist, ist, dass man nicht kämpft", beurteilte Toni Nadal die lustlosen Auftritte Paires.

Paire selbst reagierte auf die Äußerungen von Toni Nadal via Twitter. Er wolle für keine Kontroversen sorgen, schrieb er. "Ich respektiere Toni Nadal enorm als den Menschen, der er ist, und das, was er fürs Tennis getan hat."